كريم رقيق: موقف الجزيرة في الدوري غير مقلق

أكد لاعب الجزيرة، الهولندي كريم رقيق، أن النتائج التي حققها «فخر أبوظبي» في الجولات السبع الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، لا تدعو إلى القلق، مشيراً إلى أن الفريق قادر على تعويض فارق النقاط مع فرق الصدارة خلال الجولات المقبلة.

وقال رقيق لـ«الإمارات اليوم» إن اللاعبين لا يشعرون بالقلق بعدما خسر الفريق 10 نقاط في أول سبع جولات من الدوري، موضحاً: «بالتأكيد كنا نرغب في نتائج أفضل من التي حققها الفريق في انطلاقة الدوري، ولكن في الوقت نفسه يجب ألّا نستغرق في الندم على هذه النقاط التي خسرناها، بل يجب أن نفكر في المباريات المقبلة».

وأضاف: «الموسم طويل، ونعلم منذ البداية أن المنافسة لن تكون سهلة، لأن جميع الأندية استعدت بشكل جيد، وهناك عدد كبير من الأندية التي أثبتت أنها لديها القدرة على المنافسة على اللقب».

وحول أن الجزيرة لم يحقق انتصاراً في آخر ثلاث مباريات في الدوري، وسبب تراجع نتائج الفريق، قال: «تعادلنا مع شباب الأهلي في مباراة قوية، وهو حامل لقب الدوري، وهذه المباريات بين الأندية التي تنافس على مراكز الصدارة يصعب التكهن بنتيجتها أو أحداثها، بينما يجب أن نعترف بأننا ارتكبنا أخطاء كان يجب ألا نرتكبها في مباراتنا أمام خورفكان، لذلك الخسارة كانت درساً لنا، وأخيراً تعادلنا مع الشارقة بطريقة درامية في الدقائق الأخيرة، حيث كنا نستحق الفوز بالفعل، وهي مباراة ينطبق عليها ما قلته عن مواجهة شباب الأهلي، بأن المباريات القوية يكون كل شيء فيها متوقعاً حدوثه، لذلك يجب أن يكون تركيزنا دائماً مرتفعاً حتى نهاية اللقاء». وتابع: «أرى أن تفاصيل صغيرة أدت إلى خسارتنا العديد من النقاط في الجولات السبع الأولى، وأبرزها خسارتنا نقطتين أمام الشارقة، ولكن كما ذكرت يجب أن نغلق ملف هذه المباريات، ونبدأ في التركيز في تحسين نتائجنا في المباريات المقبلة».

وأشار الدولي الهولندي السابق إلى أن الجزيرة لا يركز على مسابقة الدوري فحسب، مشدداً على أن جميع البطولات التي يخوضها الفريق لها القدر نفسه من الاهتمام، وقال: «حصلنا على فترة توقف جيدة أسهمت في إعادة ترتيب أوراق الفريق، وسنعود للدوري بمواجهة مهمة أمام الوصل على ملعبنا، نسعى بالتأكيد لنحقق خلالها الانتصار، بينما في الوقت نفسه لدينا مباراة أخرى مهمة في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوحدة، وهي مباراة (ديربي)، ولقد حققنا الفوز في لقاء الذهاب على ملعبنا بهدفين مقابل هدف، ونحتاج إلى تحقيق الفوز أو التعادل حتى نتأهل إلى نصف النهائي».

واختتم كريم رقيق تصريحاته بالحديث عن مستوى أندية دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «المستويات مرتفعة، ومع مرور الوقت زادت الإثارة، والمباريات أصبحت أكثر صعوبة، وأتوقع أن يرتفع نسق اللاعبين في الفترة المقبلة، ومن جانبنا يجب أن نكون أكثر تركيزاً على أنفسنا، وليس مع الأندية الأخرى، حتى نتمكن من تعويض فارق النقاط مع الأندية التي تحتل المراكز الأولى في لائحة الترتيب».

لاعب الجزيرة:

• يجب ألّا نستغرق في الندم على هذه النقاط التي خسرناها.

• ارتكبنا أخطاء كان يجب ألّا نرتكبها في مباراتنا أمام خورفكان.