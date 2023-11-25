دبا الحصن وخورفكان في قمة دوري الصالات الليلة

تنطلق عند الساعة السابعة والربع من مساء اليوم، الجولة الـ10 من دوري كرة قدم الصالات بثلاث مباريات، تتصدرها قمة دبا الحصن مع خورفكان، فيما يتقابل مليحة مع البطائح، واتحاد كلباء مع الحمرية.

ويتصدر الدوري خورفكان برصيد 17 نقطة، يليه البطائح (14 نقطة)، ثم دبا الحصن (12 نقطة)، والحمرية (10 نقاط)، اتحاد كلباء (تسع نقاط)، ومليحة (نقطتان).

وكانت الجولة الماضية قد شهدت خسارة خورفكان «المتصدر» بخماسية أمام البطائح، ما يحفزه على تقديم مباراة قوية أمام دبا الحصن لاستعادة نغمة الانتصارات، فيما يسعى دبا الحصن لتعزيز انتصاره على الحمرية بفوز جديد.