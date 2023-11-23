«باهي» يتصدر الخيول المشاركة في كأس الوثبة ببلجيكا

يستضيف مضمار مونس ـ غلين البلجيكي، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2100 متر، تحت مظلة النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويجتمع للسباق البالغة جائزته 5000 يورو، تسعة من نخبة الخيول، أبرزها «باهي دا» للمالك والمدرب الهولندي جي فرستربين، وقيادة ستيف هيلين، الفائز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر، بمضمار مونس غلين، ورفيق إسطبله «تيكس دا» بقيادة ستيف برو.

وتدفع إسطبلات إكليبس بإشراف المدربة الألمانية ماريان ويسماير، بكل من «أينهوا بيترسيو بقيادة ويليا مونجل، و«اليكيوا» بقيادة كو كليجمانس، فيما تدفع المدربة السويسرية فرانشيسكا ايشباخر بكل من

«نيل أدامز» بقيادة فاندربيك، و«خان دو نيل» بقيادة كريست دهنيس، وكلاهما لاورس ايشباخر. ومن الخيول المتحدية «رازا بي» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، و«عمار ابن انجالي» للمالك والمدرب انكي ويلنز.