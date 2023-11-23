التعاون ضيفاً على العروبة في دوري «الهواة» 

يخوض فريق العروبة، في الساعة الرابعة و40 دقيقة مساء اليوم، مباراة مهمة وصعبة، حين يستضيف فريق التعاون ضمن الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. ويسعى العروبة لتعزيز صدارته للدوري ببلوغ النقطة الـ28، حيث يملك حالياً 25 نقطة، وبفارق مريح يصل إلى سبع نقاط عن الظفرة الثاني بـ18 نقطة.

في المقابل، يملك التعاون 13 نقطة في المركز السادس، وخاض مباراة أقل، ويقدم الفريق مستويات قوية، ما يرشح مواجهة العروبة والتعاون إلى أن تكون بين أقوى مباريات اليوم. ولدى العروبة سلسلة نتائج إيجابية خالية من الهزائم، بعد ثمانية انتصارات وتعادل وحيد.

في جانب آخر، وفي التوقيت نفسه، يستضيف دبا الحصن مصفوت في مباراة يطمح من خلالها إلى تحقيق فوز يعيده إلى صلب المنافسة، بعد الخسارة من مسافي 3-2 في الجولة الماضية. ويبلغ رصيد دبا الحصن 15 نقطة في المركز الثالث، بينما لدى مصفوت ست نقاط في المركز 15.

ويستضيف الظفرة الذيد في مباراة تعد مواجهة خاصة أيضاً بين المدربين الدكتور عبدالله مسفر مدرب الظفرة، ومدرب الذيد، جمال الحساني، حيث يطمح الظفرة إلى تحقيق الفوز والحفاظ على المركز الثاني، بالمقابل يدرك الذيد بـ11 نقطة في المركز 11، أهمية المباراة لتحسين مركزه.

ويستضيف العربي الفجيرة، ويطمحان معاً لمواصلة نغمة الانتصارات، والاقتراب من وسط الترتيب، حيث يوجد العربي في المركز السابع برصيد 12 نقطة، بينما الفجيرة بـ11 نقطة في المركز العاشر. وتتواصل المباريات غداً بثلاث مواجهات، يلعب فيها الجزيرة الحمراء مع دبا الفجيرة، و«غلف إف سي» مع سيتي، والحمرية مع الرمس، بينما ستقام مباراة غلف يونايتد ويونايتد في الأول من ديسمبر ضمن الجولة نفسها.

• العروبة يتصدر دوري «الهواة» بـ 25 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الظفرة الثاني بـ 18 نقطة.

مباريات اليوم

- العروبة - التعاون 16:40.

- دبا الحصن - مصفوت 16:40.

- العربي - الفجيرة 16:45.

- الظفرة - الذيد 17:00.