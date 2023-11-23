«يد الشارقة» ينشد المربع الذهبي للبطولة الآسيوية من بوابة العربي

ينشد فريق اليد في نادي الشارقة مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، وتأكيد جدارته بانتزاع بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة الأندية الآسيوية الأبطال، حين يلتقي في الخامسة من عصر اليوم فريق العربي القطري، في لقاء قمة المجموعة الثانية بختام الدور التمهيدي للبطولة المقامة حالياً في الكويت ويسدل الستار عليها يوم الأحد المقبل، بمشاركة 11 نادياً.

وتستهل الجولة، ولحساب المجموعة ذاتها بلقاء الجيش العراقي مع صيدا اللبناني في صراعٍ على المركز الرابع، على أن تختتم المباريات بلقاء صاحب الضيافة القادسية الكويتي أمام ساي الهندي، في مواجهة يطلبها القادسية بشعار «الفوز» والمنافسة على إحدى بطاقات المجموعة للعبور إلى نصف النهائي.

ويطمح الشارقة متصدر فرق المجموعة برصيد ثماني نقاط، في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، إلا أن مهمة «الملك» الذي يدخل مباراته بخياري التعادل أو الفوز لضمان التأهل للمربع الذهبي، لن تكون سهلة أمام العربي صاحب رصيد الست نقاط، المتشبث بأمله الوحيد للتأهل (خيار الفوز)، بعد أن أودت خسارة القطريين الدراماتيكية أول من أمس أمام القادسية (25-27)، في منح الكويتيين الفرصة للارتقاء إلى رصيد ست نقاط والدخول شركاء على وصافة فرق المجموعة.

وتبدو مهمة القادسية سهلة نسبياً أمام ساي الهندي متذيل فرق المجموعة من دون نقاط، خصوصاً أنه يمتلك العديد من نقاط القوة التي تضمن له الفوز بنتيجة عريضة، ونجحت خلال الجولة الماضية أمام العربي، في قلب النتيجة وانتزاع الفوز بفارق الهدفين.