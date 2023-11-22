إعلان الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي اليوم

تُعلن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عند الساعة الـ11 من صباح اليوم، أسماء الفائزين في الدورة الـ12 للجائزة، تمهيداً لتكريمهم في الحفل الذي يقام يناير المقبل.

وكان مجلس أمناء الجائزة، برئاسة مطر الطاير، قد أعلن فتح باب الترشح للدورة الـ12 مطلع أبريل 2022، واستمر حتى 31 أغسطس من العام الجاري، للترشح ضمن الفئات التقديرية والتنافسية التي تمُنح للشخصيات الرياضية القيادية، والرياضيين والفرق والمؤسسات في دولة الإمارات والوطن العربي، وكذلك للمؤسسات الرياضية العالمية، إلى جانب فئة الناشئين الإماراتيين الستة والرياضيين الناشئين العرب الستة، وهي الفئة العربية الجديدة التي تمت إضافتها إلى الجائزة بداية من الدورة الحالية، للتصويت عليها من قبل الجماهير.

وحافظت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» على قيمة الجوائز المالية التي يتم توزيعها في كل دورة، إذ تبلغ قيمة الجوائز سبعة ملايين و500 ألف درهم، بما يزيد على مليوني دولار أميركي، في إطار الأهداف التي تسعى لتحقيقها الجائزة لدعم الرياضيين، واستمرار تشجيعهم وتكريمهم بجوائز هي الأكبر على مستوى العالم.