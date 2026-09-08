3 محاور لحماية الرياضيين في ملتقى شرطة دبي لـ «مكافحة المنشطات»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومجلس دبي الرياضي، عن تنظيم ملتقى مكافحة المنشطات في الرياضة، يوم 17 سبتمبر الجاري، تحت شعار «نحمي الرياضة.. نحمي المجتمع»، وبمشاركة مؤسسات وشخصيات رياضية محلية ودولية معنية بمكافحة المنشطات والوقاية من مخاطرها.

وعقدت شرطة دبي، أمس، مؤتمراً صحافياً في نادي الضباط، للإعلان عن تفاصيل الملتقى، بحضور نائب مدير الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، العميد جاسم محمد حسن، وعضو مجلس التكامل الرياضي في شرطة دبي، المقدم سالم بن غليطة، والأمين العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، عبدالله الشحي، ومدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، علي عمر.

وقال الشحي إن الملتقى يستعرض ثلاثة محاور، ويأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة الرياضية، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وحماية صحة وسلامة الرياضيين، وأضاف: «أن الملتقى سيجمع خبراء ومختصّين ومسؤولين وباحثين من داخل الإمارات وخارجها، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الرياضية والصحية والأمنية والأكاديمية، لمناقشة أحدث التطورات في مجال مكافحة المنشطات والوقاية منها، وحماية الرياضيين، والتعامل مع المواد والمنشطات الحديثة، إلى جانب تبادل التجارب وأفضل الممارسات الدولية».

وأشار إلى أن «مكافحة المنشطات ليست مسؤولية جهة واحدة، وإنما مسؤولية مشتركة تبدأ من الرياضيين والأندية والاتحادات الرياضية، وتمتد إلى الجهات الصحية والتعليمية والأمنية والمؤسسات الوطنية والدولية، إذ يستهدف الملتقى الخروج بتوصيات ومبادرات عملية تدعم الجهود الوطنية في هذا المجال».

ومن جانبه، أكد العميد جاسم محمد حسن أن حماية الرياضيين، وخصوصاً فئة الشباب والناشئين، لا تمثل مسؤولية جهة واحدة، وإنما هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الشرطية والرياضية والجهات المختصة، إلى جانب الأسرة والمجتمع.

وقال: «نثمّن في القيادة العامة لشرطة دبي تعاون شركائنا في الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومجلس دبي الرياضي، وجهودهم في دعم أهداف هذا الملتقى، وإيصال رسالته التوعوية إلى مختلف الفئات المستهدفة».

وأضاف: «إن التوعية بمخاطر المنشطات لن تحقق أهدافها إلا عندما تصل رسالتها إلى المجتمع، عبر الإعلام الذي يؤدي دوراً مهماً في نشر المعرفة الصحيحة، وتسليط الضوء على مخاطر المنشطات والممارسات غير السليمة، وتعزيز ثقافة الوقاية والمسؤولية بين الرياضيين والشباب وأسرهم»، متمنياً في ختام كلمته بالمؤتمر، أن تكون توصيات الملتقى إضافة نوعية لجهود حماية الرياضيين والمجتمع ودعم القطاع الرياضي في إمارة دبي.

وبدوره أوضح المقدم سالم بن غليطة أن اهتمام شرطة دبي بالتوعية بمخاطر المنشطات يأتي ضمن دورها الوقائي والمجتمعي، عبر تنفيذ برامج وورش ومحاضرات توعوية على مدار العام في المدارس والأندية والصالات الرياضية، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وقال: «إن هذه الجهود تشمل مبادرة «رياضي واعٍ»، التي تستهدف النشء والرياضيين الشباب، وتعزز السلوكيات الإيجابية والصحة البدنية والنفسية، وترفع قدرتهم على اتخاذ القرارات السليمة والابتعاد عن الممارسات التي قد تعرض صحتهم ومستقبلهم للخطر».

وأضاف: «أن الملتقى سيناقش ثلاثة محاور رئيسة، تتناول أضرار المنشطات وانعكاساتها على القطاع الرياضي، والمكملات الغذائية وآليات التعامل الآمن معها، إلى جانب استعراض قصص وتجارب واقعية، توضح الأضرار والآثار المترتبة على سوء استخدام المنشطات».

وأشار: «يقام على هامش الملتقى معرض توعوي متخصص بالمكملات الغذائية، بهدف رفع مستوى المعرفة بطرق استخدامها بصورة مسؤولة، والتأكيد على أهمية الرجوع إلى المختصين، وتجنب الاعتماد على المعلومات أو التوصيات غير الموثوقة».