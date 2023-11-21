7 إصابات تعرقل طموحات شباب الأهلي في الدوري

يواجه شباب الأهلي أزمة من العيار الثقيل بعدما أصبح الفريق يعاني من عدد كبير من الإصابات داخل صفوف الفريق الأول رغم مرور سبع جولات فقط من دوري أدنوك للمحترفين، إذ خسر «فرسان دبي» خدمات سبعة لاعبين حتى الآن منذ بداية الموسم.

وتلقى شباب الأهلي صدمة جديدة، بعدما أعلن عن إصابة المهاجم مؤنس دبور وإجرائه عملية جراحية خارج الدولة، لتضم قائمة اللاعبين الذين غابوا عن الفريق لفترة طويلة، كلاً من: ماجد ناصر وبوغدان بلانيتش ووليد عباس وبدر ناصر وأحمد جميل وإيغور جيسوس، وأخيراً مؤنس دبور.

وأصبح حامل لقب الدوري أمام مأزق في الفترة المقبلة، خصوصاً أنه سيخوض مواجهات قوية، أبرزها عند استئناف الدوري، حيث سيلعب «الكلاسيكو» أمام العين في الجولة الثامنة الأحد المقبل، قبل أن يلتقي خارج أرضه مع الشارقة في الجولة التاسعة خلال ديسمبر، بينما سيلعب مباراة حاسمة أمام الوصل في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 11 ديسمبر على استاد زعبيل، إذ فاز «الإمبراطور» في لقاء الذهاب على استاد راشد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني في لائحة ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن الوصل الذي يتصدر الترتيب بالرصيد نفسه من النقاط، بينما ستكون مواجهة «فرسان دبي» أمام العين في الجولة المقبلة مؤثرة معنوياً بشكل كبير في مشوار الفريق في سباق المنافسة على اللقب.

ويعكف الجهاز الفني على دراسة موقف اللاعبين المصابين وفترة غيابهم عن المشاركة في المباريات، خصوصاً أن شباب الأهلي أصبح يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب فقط هم الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والأوزبكي عزيز غانييف والصربي لوكا ميليفويفيتش، ما يعزز من إمكانية تعاقد «فرسان دبي» مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب إيغور جيسوس وبوغدان بلانيتش في حال تأخر تعافيهما من الإصابة وعدم مشاركتهما في النصف الثاني من الموسم.

ورغم أن «فرسان دبي» يضم في صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين، إذ استطاع حسن حمزة تعويض حارس المرمى المخضرم ماجد ناصر، ولكن افتقاد البدلاء للخبرة يفتح الباب أمام اتجاه إدارة النادي للتعاقد مع حارس مرمى جديد في يناير، والأمر نفسه بالنسبة إلى خط الدفاع بإصابة قلب الدفاع بلانيتش، ولاعبي المدافع الأيسر وليد عباس وبدر ناصر، والمدافع الأيمن أحمد جميل، في المقابل يعد التعاقد مع لاعب أجنبي في خط الهجوم من أولويات الجهاز الفني أيضاً خصوصاً أن الفريق سيتأثر بشكل كبير بغياب جيسوس ودبور عن المباريات المقبلة.

إصابات شباب الأهلي منذ بداية الموسم:

- ماجد ناصر.

- بوغدان بلانيتش.

- وليد عباس.

- بدر ناصر.

- أحمد جميل.

- إيغور خيسوس.

- مؤنس دبور.

إبراهيم: فترات التوقف ستقلل من التأثير السلبي للإصابات

أكد المحلل الرياضي حسن علي إبراهيم، أن الغيابات التي يعاني منها شباب الأهلي مؤثرة بشكل كبير في مردود الفريق، لافتاً إلى أن فترات التوقف العديدة خلال الموسم الجاري ستقلل من التأثير السلبي للإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الفريق.

وقال لاعب شباب الأهلي السابق لـ«الإمارات اليوم» إنه لا يمكن القول إن الفريق يضم في صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين وإنه قادر على تعويض أي غياب، موضحاً: «شباب الأهلي بالفعل لديه في صفوفه مجموعة جيدة جداً من اللاعبين في جميع المراكز، ولكن في النهاية يعد اللاعب الأساسي تأثيره مهم، حتى في حال وجود لاعبين قادرين على تعويض هذه الغيابات، لأن اللاعب الأساسي له أدوار مؤثرة لا يمكن تعويضها».

وأضاف: «المشكلة أن الفريق لا يغيب عنه لاعب أو لاعبان، ولكن يغيب سبعة لاعبين دفعة واحدة ما سيؤثر بالتأكيد في مردوده في الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن فترات التوقف العديدة في الموسم الجاري ستقلل من التأثير السلبي للغيابات، وقال: «الدوري متوقف حالياً بسبب خوض المنتخب الوطني تصفيات كأس العالم 2026، كما أن بطولة كأس آسيا ستقام في بداية العام المقبل، ولاشك أن هذه التوقفات ستساعد اللاعبين المصابين على الحصول على فترة كافية للتعافي من هذه الإصابات أثناء فترات التوقف».

واختتم تصريحاته بتأكيده على أن تعاقد شباب الأهلي مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية يرتبط برؤية الجهاز الفني، وفترة غياب كل لاعب وتأثيره بشكل خاص في خطة المدرب واحتياجاته في النصف الثاني من الموسم.

حسن علي إبراهيم. من المصدر