"دبي غلوب سوكر" حائرة بين 30 نجماً عالمياً.. بينهم 10 لاعبين من مانشستر سيتي

كشف مجلس دبي الرياضي عن انطلاق فعاليات الدورة الـ18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي والدورة الـ14 من جوائز دبي غلوب سوكر، أحد أبرز الفعاليات العالمية التي تحتفي بالتميز في كرة القدم، في 19 يناير المقبل في منتجع أتلانتس النخلة، ويشهد تنافس 30 لاعباً على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، بمن فيهم 10 لاعبين من فريق مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وهاري كين من بايرن ميونيخ، وجود بيلينغهام من ريال مدريد، ومحمد صلاح من ليفربول.

ويستضيف حفل الجوائز ومؤتمر دبي الرياضي الدولي نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، بينما تسجل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم هيمنة اللاعبين الأوروبيين إلى جانب نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، ولاعب إنتر ميامي ليونيل ميسي.

وتضم قائمة المرشحات الـ20 لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم كل من إيتانا بونماتي الفائزة بكأس العالم مع منتخب إسبانيا، وسامانثا كير من نادي تشيلسي للسيدات، ونجمة المنتخب الألماني ألكساندرا بوب، في حين تتضمن قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي كرة قدم للسيدات: برشلونة «بطل دوري أبطال أوروبا»، وتشيلسي الفائز لست مرات بالدوري الإنجليزي، كما تبرز أندية نابولي والأهلي والاتحاد وفلومينينسي ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال.

ويتصدر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الذي قاد فريقه للفوز بثلاثية تاريخية، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرّب كرة قدم، إلى جانب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الأهلي المصري للحصول على خمسة تتويجات خلال 10 أشهر فقط، وكارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد والأكثر تتويجاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز باللقب أربع مرات.

ويتنافس كل من هالاند وكين ورونالدو ومبابي على الفوز بجائزة مارادونا لأفضل هدّاف، حيث لا يفصل بينهم سوى فارق بسيط في عدد الأهداف، وذلك قبل أقل من ستة أسابيع على نهاية العام.

وتشهد دورة هذا العام إضافة جائزتين جديدتين لفئات جوائز الشرق الأوسط، في ظل انتقال لكريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، الأمر الذي لفت أنظار العالم إلى كرة القدم في المنطقة. كما يتصدر اللاعب البرتغالي قائمة المرشحين الـ12 لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط بعد أن بدء مسيرته في الدوري السعودي، بينما تتضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي كرة قدم في الشرق الأوسط ثمانية أندية، من بينها الهلال والأهلي والنصر.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «أصبح مؤتمر دبي الرياضي الدولي و جوائز دبي جلوب سوكر والتي انطلقتا عامي 2006 و2010 تواليا، منصة عالمية تحظى بشعبية في أنحاء العالم وتشهد نمواً لافتاً كل عام منذ إطلاقها، بما يساهم في تطوير كرة القدم العالمية وتسليط الضوء على انجازات المتميزين فيها من لاعبين ومدربين وصنّاع قرار، ويؤكد تجمّع نخبة نجوم كرة القدم العالمية في دبي على مكانة المدينة واحتفائها بالتقدم الذي تحققه كرة القدم في المنطقة والعالم، الأمر الذي يظهر بقوة من خلال إطلاق الجائزتين الجديدتين لجوائز دبي جلوب سوكر المخصصتين لمنطقة الشرق الأوسط».

بدوره، قال توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"غلوب سوكر": "تساهم شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي بقوة في تعزيز النمو المتواصل لجوائز جلوب سوكر، ونستعد لاستضافة حفلنا للعام الجاري في منتجع أتلانتس النخلة الشهير عالمياً. وأترقب في كل عام تصويت الجمهور؛ إذ لطالما كانت أصواتهم عاملاً مهماً بالنسبة لنا، وهذا ما يؤكده إطلاق تطبيقنا الجديد الذي يتيح للجمهور من أنحاء العالم التصويت للفئات الـ 11 الرئيسية إلى جانب أربع فئات رقمية، والاختيار بين أكثر من 220 مرشح من أنحاء أفريقيا وأستراليا وآسيا والأمريكيتين وأوروبا. ونفخر بأن جوائز دبي جلوب سوكر تمثل كرة القدم العالمية على أحسن وجه من قلب إمارة دبي".

التصويت عبر الإنترنت

ويمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم التصويت عبر الإنترنت للاعبيهم المفضلين ومساعدتهم على دخول القائمة النهائية عبر إحدى عشرة فئة من إجمالي 16 فئة رئيسية إلى جانب أربع جوائز رقمية ابتداءً من اليوم ولغاية 7 ديسمبر، وذلك بزيارة الرابط vote.globesoccer.com. ويتم بعد ذلك التصويت لاختيار الفائزين بين يومي 12 و28 ديسمبر من قبل الجمهور ولجنة تحكيم جلوب سوكر التي تضم أكثر من 30 شخصية بارزة في عالم كرة القدم، بمن فيهم فرانشيسكو توتي وإيكر كاسياس ولويس فيجو ومارسيلو ليبي.



المرشحون لدورة 2023 من "غلوب سوكر"

جائزة أفضل لاعب:

جوليان ألفاريز

نيكولو باريلا

جود بيلينجهام

كريم بنزيمة

ياسين بونو

كيفين دي بروين

روبن دياس

إيدرسون

فيل فودين

جاك جريليش

أنطوان جريزمان

إيلكاي جوندوجان

إيرلينج هالاند

هاري كين

خفيتشا كفاراتسخيليا

روبرت ليفاندوفسكي

لاوتارو مارتينيز

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

كيم مين جاي

لوكا مودريتش

مارتن أوديجارد

أندريه أونانا

فيكتور أوسيمين

رودري

كريستيانو رونالدو

بوكايو ساكا

محمد صلاح

برناردو سيلفا

فينيسيوس جونيور



جائزة أفضل لاعبة:

أيتانا بونماتي

ميلي برايت

ليندا كايسيدو

أولجا كارمونا

راشيل دالي

ديبينها

كادياتو دياني

ماري إيربس

استير غونزاليس

باتريشيا جويجارو

يوي هاسيجاوا

أماندا إليستيت

سام كير

مابي ليون

عزيزات أوشوالا

سلمى بارالويلو

الكسندرا بوب

ويندي رينارد

فريدولينا رولفو

جورجيا ستانواي

جائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور:

جود بيلينغهام

إيرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

ليونيل ميسي

نيمار جونيور

كريستيانو رونالدو

محمد صلاح

فينيسيوس جونيور



جائزة أفضل نادي رجال:

الأهلي

الهلال

الاتحاد

أرسنال

برشلونة

بايرن ميونيخ

بنفيكا

بوكا جونيورز

فينورد

فلومينينسي

إنتر ميلان

مانشستر سيتي

نابولي

باريس سان جيرمان

نادي روما

إشبيلية

يونيون برلين

أوراوا ريد دايموندز

وستهام

نادي الوداد الرياضي

جائزة أفضل نادي سيدات:

أياكس أمستردام

أرسنال

برشلونة

بايرن ميونيخ

بنفيكا

تشيلسي

أولمبيك ليون

بورتلاند ثورنز

نادي روما

نادي فولفسبورغ

جائزة أفضل مدرب:

كارلو أنشيلوتي

ميكيل أرتيتا

روبرتو دي زيربي

لويس دي لافوينتي

جوناتان جيرالديز

جوزيب جوارديولا

سيموني إنزاجي

مارسيل كولر

ستيفانو بيولي

ليونيل سكالوني

لوتشيانو سباليتي

أليساندرو سبوجنا

توماس توخيل

سارينا فيجمان

تشافي



جائزة أفضل لاعب وسط:

نيكولو باريلا

جود بيلينجهام

كيفين دي بروين

إيلكاي جوندوجان

لوكا مودريتش

مارتن أوديجارد

بيدري

ديكلان رايس

رودري

برناردو سيلفا



جائزة أفضل حارس مرمى:

ياسين بونو

ديوجو كوستا

تيبو كورتوا

جيانلويجي دوناروما

إيدرسون

مايك مينيان

أندريه أونانا

آرون رامسديل

يان سومر

مارك أندريه تير شتيجن

جائزة أفضل لاعب ناشئ:

سعود عبدالحميد

فراس البريكان

تياجو ألمادا

توماسو بالدانزي

أليخاندرو بالدي

جود بيلينجهام

فيكتور بونيفاس

مويسيس كايسيدو

سيزار كاسادي

عثمان ديوماندي

جيريمي دوكو

إدواردو كامافينجا

عمر فايد

إيفان فيرجسون

إنزو فيرنانديز

جافي

أردا جولر

جوسكو جفارديول

راسموس هوجلوند

جمال موسيالا

بيدري

أنطونيو سيلفا

تشافي سيمونز

ماتيس تيل

فلوريان فيرتز

لامين يامال

وارن زائير إيمري



جائزة أفضل رئيس رياضي:

خلدون المبارك

خوسيه كاسترو

روي كوستا

أوريليو دي لورينتيس

هربرت هاينر

جوان لابورتا

جوزيف أوجورليان

فلورنتينو بيريز

جائزة أفضل مدير رياضي:

ماتيو أليماني

تشيكي بيجيريستين

إدواردو سيزار داود جاسبار

كريستيانو جيونتولي

مونشي

تياجو سكورو

جائزة أفضل لاعب من منطقة الشرق الأوسط:

سالم الدوسري

مراد باتنا

كريم بنزيمة

محمد الشناوي

عبدالرزاق حمدالله

أوديون إيجالو

علي مبخوت

رياض محرز

مايكل أولونجا

أليخاندرو روميرو

كريستيانو رونالدو

أندرسون تاليسكا

جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط:

الأهلي

الدحيل

الهلال

الاتحاد

النصر

الريان

الشباب

شباب الأهلي

جائزة أفضل لاعب رياضات إلكترونية:

أبو مكة

أندوني بي إم

إثكسن إتش

ليفي دي ويرد

مانويل باتشور

ماتياس بونانو ناين

إم إس دوسري سيفن

نيت 110

أوبرون 2002

باولو نيتو 999

بي إتش زين

ريسندي

ستينغرايجنر

أوموت

فيجرجانج



جائزة أفضل صحفي رقمي:

جيليم بالاجي

آندي براسيل

جورج كولكين

أندريا دي كارو

جيانلوكا دي مارزيو

روبي هونك

خوليو مالدونادو "مالديني"

غابرييل ماركوتي

مارك أوجدن

ديفيد أورنستين

فابريزيو رومانو

جيرارد روميرو

ديدييه روستان

نيكولو شيرا

جوناثان ويلسون

جائزة أفضل مؤثر على منصّات التواصل الاجتماعي:

أجوسكا فري

النوفلي سيفن

أمينيو

بن بلاك

تشونكز

فوتي دوت بايس

ليون ستريت سكيلز

ميجيل دو فوت

مو علي إف سي

أوسي فوتي

مرسيدس روا

سيلي ماتوشي

توبياس فري ستايل

زيرو برينر أو

ليزا زيموتشي



جائزة أفضل صانع محتوى فيديو:

أدونياز

أصغري فري ستايل

سي إتش سوكر

كريس إم دي

دانييل جوت هيتز

إلينيسوكر سيفن

برونو فيرانتي

فوتكرانش

دانييل جونسون فيلمز

جوميز ناور

جون نيليس

بيتش أديكت

إس في تو

ذا مانشستر ديربي

ثوجدين