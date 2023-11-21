أولى جولات قوارب التجديف في قناة دبي المائية تنطلق السبت

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي للموسم الرياضي 2023-2024) ويقام السباق على مسار انسيابي يصل إلى 2.3 كيلومتر في قناة دبي المائية بالقرب من ممشى الجداف قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية.

وتجمع البطولة نخبة البحارة والنواخذة والملاك من الإمارات والبحرين وعمان إضافة إلى قوارب المؤسسات والشركات والتي تتنافس في شوط المؤسسات.

وتبدأ اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات للحدث الكبير بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وكذلك استكمال إجراءات التسجيل للمشاركة عبر البوابة الإلكترونية للنادي يومياً حتى موعد إغلاق باب التسجيل يوم الجمعة المقبل حيث سيتم اعتماد وإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق.