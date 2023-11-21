الإصابة تبعد المنصوري عن منتخب الدراجات في بطولة العرب   

تعرض دراج منتخب الإمارات جابر المنصوري لإصابة قوية خلال مشاركته في سباق جران فوندو أبوظبي السبت الماضي، ليتأكد غيابه عن بعثة المنتخب المشاركة في البطولة العربية للمضمار التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وتشهد البطولة مشاركة خمسة منتخبات، هي: الإمارات والسعودية وقطر والجزائر ومصر، وهي بطولة تم تسجيلها في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»: «تعرض جابر المنصوري لكسر في الترقوة، وقد أجرى عملية جراحية أول من أمس في الإمارات».