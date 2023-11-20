فوز العين والجزيرة في دوري اليد

حقق فريقا العين والجزيرة انتصارين مستحقين، أول من أمس، في دوري كرة اليد، جاء للعين على دبا الحصن بواقع (32-25)، وللجزيرة على مستضيفه النصر بنتيجة (36-30). وجاء ذلك في ختام الجولة الثانية من ذهاب الدور التمهيدي. وعرف العين كيفية فرض أفضليته على مجريات لقاء دبا الحصن، بعد شوط أول أنهاه العين متقدماً بفارق أربعة أهداف وبنتيجة (17-13)، قبل أن يوسع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني، وحسم المباراة لصالحه بواقع (32-25). بدوره عانى الجزيرة لإنهاء الشوط الأول متقدماً على النصر بفارق هدفين، وبنتيجة (18-16)، قبل أن ينجح في الابتعاد بالفارق في الشوط الثاني، والخروج فائزاً بنتيجة (36-30).