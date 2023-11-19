«مرسال» ينتزع لقب «محاذر ستيكس» في مضمار «جبل علي»

انتزع الجواد «مرسال» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب مايكل كوستا، لقب بطولة «محاذر ستيكس» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر، أمس، في الشوط الخامس والرئيس، ضمن أشواط السباق الثاني في موسم مضمار «جبل علي».

وواصلت الجياد المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب مايكل كوستا، تألقها، بحصدها انتصارين من أصل الأشواط السبعة، إذ نجح الجواد «بالحيل»، بقيادة الفارس بين كوين، في الفوز بلقب الشوط الثالث المخصص للخيول المهجّنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» ومسافة 1000 متر.

وعرف الفارس قيس البوسعيدي كيفية قيادة الجواد «مرسال» في المراحل الأولى من الشوط الرئيس، للبقاء على مقربة من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في 300 متر الأخيرة، نحو تجاوز منافسيه، وقطع خط النهاية بالمركز الأول في زمن بلغ دقيقة و24 ثانية و50 جزءاً من الثانية.

وفي بقية النتائج، أهدى الجواد «إيه إف يتوعد» المملوك لجمعة بن إبراهيم، الفارس البرازيلي بيرنارودو بينيرو الانتصار رقم 100 في مسيرته، بعد نجاح «إيه إف يتوعد» بإشراف المدرب قيس عبود، في الفوز بلقب بطولة «كأس أودي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة وجرت في الشوط الافتتاحي لمسافة 1000 متر، قبل أن تذهب بطولة السرعة «نوفيس ستيكس» المخصصة للخيول المبتدئة من عمر سنتين لمسافة 1000 متر لصالح الجواد «مدير» المملوك لمحمد خليل أحمد، وبإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاغ أوشيه.

وتألق الجواد «رائد» بشعار الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وبإشراف المدرب خوليو أولاسكواجا، وقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا، بفوزه بلقب الشوط الرابع (الرضا لوسطاء التأمين) الذي جرى لمسافة 1200 متر.

وأكد الجواد «أتريبيوشن» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب سالم بن غدير، جدارته على مسافة 1950 متراً، بعد أن قاده الفارس رويستون فرنش للظفر بلقب بطولة «تحدي دبي للياقة 30X30» المخصصة لخيول فئة «التكافؤ» وجرت في الشوط السادس لمسافة 1950 متراً، وليذهب لقب بطولة «منحنى تبوك ستيكس» التي جرت في الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر، لصالح الجواد «ديليريون» بشعار محمد السبوسي وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس كونر بيسلي.