مليحة يتصدر دوري اليد من بوابة الوصل

اعتلى فريق مليحة صدارة دوري كرة اليد، عقب فوزه، أول من أمس، على مضيفه الوصل بنتيجة (33-28)، في مباراة جمعتهما في افتتاح الجولة الثانية من مرحلة الذهاب. ونجح مليحة في حصد انتصاره الثاني على التوالي، وبلوغ النقطة السادسة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي المرتاح في هذه الجولة، والعين، فيما تراجع الوصل إلى المركز الرابع برصيد نقطتين. وعرف مليحة كيفية فرض أفضليته على مجريات لقاء الوصل، بعد شوط أول انهاه مليحة متقدماً بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (18-15)، قبل أن يوسع الفارق خلال الشوط الثاني وحسم المباراة لمصلحته (33-28).