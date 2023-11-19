هادف سيف: مباراة حتا أزعجت إدارة «الصقور» والجمهور

أكد مدير فريق الإمارات ولاعب النادي السابق، هادف سيف، أن «الصقور» يبحث عن البقاء في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، ولا ينظر إلى أبعد من ذلك.

وخاض فريق الإمارات مباراة ودية في ملعب الوصل، أول من أمس، خسرها 1-2، ضمن استعداداته للقاء الوحدة في الجولة الثامنة من الدوري.

وقال هادف سيف لـ«الإمارات اليوم»: «بدأ فريق الإمارات الموسم بشكل جيد على الرغم من الخسارة من الوصل بهدف، والتعادل مع عجمان في رأس الخيمة، والتغلب على خورفكان في ملعبه، ثم العودة من أبوظبي بالتعادل أمام بني ياس، وخوض مباراة كبيرة، ما جعل الجمهور يفرح بالفريق عقب تحقيق خمس نقاط في أول أربع مباريات، وبعدها خسر الفريق أمام الشارقة وهو فريق منافس على لقب الدوري، وأيضاً خسر من العين في استاد هزاع». وأضاف هادف: «مباراة حتا في رأس الخيمة أزعجت الفريق والجمهور والإدارة كثيراً، لا أحد يعلم ماذا حدث، حتى الجمهور تعب من شكل الفريق الذي لعب مباريات قوية بداية الموسم، لكن هذه كرة القدم، كل اللاعبين لم يكونوا في يومهم». وتابع: «يضم الفريق لاعبين بخبرات غير موجودة في فرق عدة، لكن لن نذهب بعيداً في التفكير في ذلك، فريق الإمارات صاعد من دوري الهواة، ومن الطبيعي أن يكون هدفه البقاء في دوري المحترفين، على الرغم من وجود عدد من النجوم الكبار».

وأكد هادف سيف أن اللاعب الإسباني أندريس إنييستا، قائد بمعنى الكلمة مع الفريق، سواء في الملعب أو خارجه.

وقال: «هناك الكثيرون انتقدوا التعاقد مع إنييستا، لكن المباريات أثبتت عكس ذلك، وإذا قمنا بإعادة كل المباريات سنجد أن اللاعب صاحب الـ39 عاماً هو أفضل أجنبي في الفريق، وربما من الأفضل على مستوى الدوري، ويقدم نموذجاً في الالتزام والانضباط داخل الملعب وفي توقيت التدريبات والمباريات».

وأضاف: «فريق الإمارات حقق أفضل بداية في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين وحقق خمس نقاط في أربع مباريات بفضل وجود اللاعب مع الفريق، فهو قيمة كبيرة مع الصقور».

وأكمل: «توجهنا لتغيير المدرسة التكتيكية بالتعاقد مع المدرب الإسباني لويس بلاناغوما وإضفاء الصبغة الإسبانية إلى جانب إنييستا وألكاسير، وبالفعل نجح المدرب فنياً، ولا نستطيع أن نحكم عليه بشكل كامل الآن، لكنه قدّم أداء جيداً، ونلاحظ تطور الفريق بشكل مستمر».