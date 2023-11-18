اتحاد كلباء ينتصر مجدداً على الشارقة.. ويقصيه من كأس الرابطة

أقصى اتحاد كلباء ضيفه الشارقة من كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد أن جدد الفوز عليه 2-1 (3-2 ذهاباً)، اليوم السبت، ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.

ومضى الشوط الأول في محاولات قام بها الشارقة للتسجيل كان أبرزها تسديدة كايو التي أبعدها القائم، ثم محاولة المالي موسى ماريغا التي أهدرها أمام بوابة المرمى، لتخرج الحصة الأولى بلا أهداف.

وتغير المشهد في الشوط الثاني، بعد أن نجح الإيراني مهدي قائدي في منح التقدم لأصحاب الأرض، من تمريرة تلقاها من زميله البرازيلي غوستافو سيلفا، ووضعها بسهولة داخل المرمى «57».

ولكن الشارقة نجح في إدراك التعادل بعدها بخمس دقائق فقط عن طريق الغيني عثمان كمارا الذي تمكن من تحويل عرضية البديل بيانيتش إلى داخل المرمى.

وعاود اتحاد كلباء تقدمه من جديد عن طريق أندريس فومبرغار الذي تمكن من تحويل عرضية غوستافو برأسه في مكان صعب على الحارس عادل الحوسني «73».