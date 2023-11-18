أبطال عالم السباحة والغطس يستعدون لأولمبياد باريس في دبي

تواصل دبي استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية الدولية للفرق والمنتخبات في مختلف الرياضات، التي تتدرب استعداداً لخوض منافسات البطولات العالمية، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتحرص على التدرب في دبي، نظراً لأهمية المعسكرات التي تقام في «دانة الدنيا»، وفائدتها الكبرى على الاستعدادات، وللاستفادة من روعة الطقس فيها، وتميز المنشآت السياحية والرياضية، والمرونة في حركة السفر والتنقل، والاستمتاع بجودة الحياة.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس، إن مجمع حمدان الرياضي يستضيف خلال الأسبوع الجاري معسكرات تدريبية لمنتخبات وفرق السباحة والغطس من دول ألمانيا وروسيا وفرنسا، إذ يضم منتخب فرنسا للغطس نخبة من أقوى الرياضيين الفرنسيين الأولمبيين وأبطال أوروبا في الغطس، فيما يضم المنتخب الألماني 15 رياضياً من أبطال العالم في رياضة الغطس، والمتأهلين للألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى طاقم المدربين والفنيين والمعالجين، وكثف المنتخبان تدريباتهما استعداداً لخوض منافسات بطولة العالم للغطس التي تقام في الدوحة فبراير المقبل، استعداداً للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما يستضيف مجمع حمدان المعسكر التدريبي الروسي الذي يضم أقوى السباحين الروسيين، واستضاف أيضاً سباحين من المنتخبات الوطنية لكل من: السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، والأردن، في معسكر تدريبي مكثف استمر أسبوعين.

وقالت مدربة المنتخب الفرنسي للغطس كليمنس مونري: «يسعدنا أن نكون هنا في دبي للتدرب في منشآتها الرائعة، وأشكر دبي على كل ما تقدمه من تسهيلات وخدمات رائعة».

وقال لاعب المنتخب الفرنسي للغطس ألكسيس غاندارد المشارك في الأولمبياد: «سعداء بأن نعود مرة أخرى إلى دبي للتدرب فيها، والاستمتاع بأجوائها الجميلة ومنشآتها الرائعة، يمتلك مجمع حمدان مسبحاً ضخماً وجميلاً، يساعدنا كثيراً على التدرب الجيد، وتحسين لياقتنا استعداداً لأولمبياد باريس 2024».

وأصبح مجمع حمدان الرياضي وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات، وجميع الرياضات، لإقامة معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية.

مدربة المنتخب الفرنسي للغطس: أشكر دبي على كل ما تقدمه من تسهيلات وخدمات رائعة