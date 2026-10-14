منصور بن محمد يستقبل أبطال الإمارات المتوجين في «آيتشي–ناغويا» ويشيد بإنجازهم التاريخي

استقبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، الرياضيين المتوجين في النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا»، التي اختتمت مؤخراً في اليابان، وحققت فيها الإمارات المركز الـ13 في جدول الترتيب العام والثاني عربياً، مسجلةً أفضل ترتيب في تاريخ مشاركاتها بالدورة منذ نسخة بانكوك عام 1978، إلى جانب إحراز 13 ميدالية، من بينها 7 ذهبيات للمرة الأولى في هذا المحفل القاري، لترتفع حصيلة الإمارات الإجمالية إلى 73 ميدالية في جميع دورات الألعاب الآسيوية التي خاضتها بصورة عامة.

جاء ذلك خلال الاستقبال الذي نظمته اللجنة الأولمبية الإماراتية، اليوم الأربعاء، بمقرها في دبي، على هامش اجتماع مجلس إدارتها، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، ووزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة، رئيس المكتب التنفيذي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والأمين العام للجنة فارس محمد المطوّع، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمته لأبطال الوطن، أن إنجازات أبناء الإمارات تتحدث عن نفسها، وأن الهمة تتعاظم والثقة تتجدد من محفل إلى آخر، لكتابة تاريخ رياضي يليق باسم دولة الإمارات وسمعتها، ويعكس عراقة شعبها وتميز حاضرها وطموحاتها المستقبلية.

وقال سموه: «اليوم نقف بينكم محتفين بما حققتموه من نجاحات رياضية، أثبتم من خلالها حجم الجهد المبذول وروح التفاني والعطاء، والمثابرة في سبيل رفع راية الوطن عالياً. وقد جاءت هذه الإنجازات ثمرةً لجهودكم خلال مراحل التدريب والإعداد التي سبقت الحدث، وعكست جاهزيتكم العالية لخوض منافسات الألعاب الآسيوية، وتحقيق التميز فيها بجدارة واستحقاق».

وأضاف سموه: «سعدنا بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات 7 مرات؛ فهذه هي لحظات الفخر والاعتزاز التي تستحق أن يُبذل من أجلها الغالي والنفيس» وأشار سموه إلى أن اللجنة الأولمبية الإماراتية تفخر بالمكتسبات التي تحققت خلال هذه المشاركة، وتبني عليها للاستعداد للاستحقاقات المقبلة بذات العزيمة ونفس الإصرار ، للحفاظ على المكانة المتقدمة للإمارات بين الدول الآسيوية ومواصلة الارتقاء بنتائجها.

وقال سموه: «لقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مقدمة الجزء الثاني من كتاب علمتني الحياة «الرسائل»، عن معنى عميق بقوله: «أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، والحكمة أن نضيف فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة». وأنتم اليوم، بما حققتموه من إنجازات وما قدمتموه من جهد وعطاء، تضيفون فصلاً نفخر به في مسيرة الرياضة الإماراتية، وتقدمون للأجيال القادمة نموذجاً في الإصرار والتميز والإخلاص في تمثيل الوطن».

ونوّه سموه بتحقيق أعلى حصيلة من الميداليات الذهبية في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات الألعاب الآسيوية، متجاوزةً الرقم السابق البالغ 5 ذهبيات في دورة هانغتشو التي أقيمت عام 2023، إلى جانب المشاركة الإماراتية الأولى في رياضتي الخماسي الحديث والبادل، مؤكداً أن هذه المكتسبات تعكس حرص الاتحادات الوطنية على تعزيز التنافسية الرياضية، وتحقيق أفضل النتائج، وترك بصمة واضحة في كل مشاركة.

وأثنى سموه على المسيرة الآسيوية المتميزة للفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، التي رفعت رصيدها إلى 4 ميداليات آسيوية، لتتساوى مع أعلى رصيد لفارسة في منافسات الفروسية بتاريخ الألعاب الآسيوية. كما أشاد سموه بإنجاز العداءة الإماراتية مريم كريم، التي توجت بذهبية سباق 400 متر حواجز بزمن قدره 54.31 ثانية، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً للألعاب ورقماً آسيوياً لفئة تحت 20 سنة، إلى جانب تسجيل ثاني أفضل زمن عالمي عبر التاريخ في هذه الفئة العمرية.

وثمّن سموه الحضور المتميز لمنتخب الجوجيتسو، الذي أحرز 8 ميداليات، بينها 5 ذهبيات، وأسهم بقوة في الحصيلة التاريخية للإمارات، مشيداً كذلك بذهبية كازبيك ناجوتشيف في منافسات الجودو لوزن تحت 73 كجم، وفضية منتخب قفز الحواجز في منافسات الفرق، وفضية الفارس عبدالله حميد المهيري في المنافسات الفردية، وجميع الميداليات التي حققها أبطال الإمارات في الجوجيتسو وألعاب القوى.

وفي ختام الاستقبال، التُقطت صورة تذكارية لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مع أبطال الإمارات المتوجين بالميداليات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا».

وترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، الذي استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقارير المشاركات في الدورات الرياضية.

وشملت الموضوعات التقرير الإداري والفني للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا»، وتقرير المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقررة في داكار خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين، إلى جانب المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للصالات، المقررة في الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل.