صدمة

صدم المهاجم الأجنبي إدارة ناديه برفضه تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إذ أكد لمسؤول النادي انتقاله إلى نادٍ آخر عقب انتهاء عقده، داعياً الإدارة إلى الموافقة على رحيله في فترة الانتقالات الشتوية، للاستفادة من عائد بيعه بدلاً من الرحيل المجاني!

مدرب

استدعت شركة كرة القدم في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، مجموعة من اللاعبين للاجتماع معهم بشكل منفرد على مدار الأيام الماضية، لمناقشتهم في أسباب تراجع مستواهم، ما انعكس سلباً على نتائج الفريق، وكانت المفاجأة أن اللاعبين اتفقوا في المواقف على أن المدرب الذي تمت إقالته أخيراً هو من يتحمل مسؤولية هذا التراجع.

صحافي

عبّر مدرب منتخب نيبال خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراته أمام المنتخب الوطني عن انزعاجه من تصرف صحافي مرافق لبعثة منتخب نيبال، كان يتحدث في الهاتف أثناء المؤتمر قبل أن يتم احتواء الأمر من قبل المنسق الإعلامي الخاص بالمؤتمر.

إشادة

عبر صحافيون عن إشادتهم بالطريقة التي أدار بها المنسق الإعلامي في اتحاد الكرة الزميل عبدالله السعدي، المؤتمرات الصحافية الخاصة بمباراة المنتخب ونيبال، ووصفوها بالمميزة، إذ كان السعدي يقوم بعملية الترجمة الفورية لتصريحات مدربي المنتخبين، دون الحاجة إلى الكتابة على الورق، ما سهّل عمل الإعلاميين.

أغيري

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري المحترفين ينافس بينارول الأوروغوياني على التعاقد مع المدرب دييغو أغيري، الذي رحل عن تدريب سانتوس البرازيلي في سبتمبر الماضي، إذ سبق للمدرب الأوروغوياني التدريب في الدوريات الخليجية، بقيادته الريان والغرافة القطريين.

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