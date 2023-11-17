موسم بطولة دبي لقوارب التجديف ينطلق 25 الجاري

يترقب عشاق ومحبو رياضة التجديف التراثي، انطلاق جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتجمع البطولة نخبة من البحارة والنواخذة والملاك من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، في قوارب البحرين وسلطنة عُمان، إضافة إلى قوارب المؤسسات والشركات.

ويشهد الموسم الحالي تنظيم ثلاث محطات، حيث تنطلق الأولى 25 الجاري، على أن تقام الثانية بعدها بأسبوعين وتحديداً يوم التاسع من ديسمبر المقبل، حيث سيتم إعلان الترتيب العام الذي يؤهل للمشاركة في شوط أغلى البطولات «كأس آل مكتوم» المقرر له يوم السبت 23 ديسمبر.

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي،

محمد سيف المري: «إن المنافسات ستشمل شوطين في كل جولة: الأول (الشوط المحلي)، والثاني (الشوط المفتوح) المخصص للقوارب المشاركة من الدول الخليجية، والفرق التي تمثل الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات».

وأكد المري في تصريح صحافي أن «المواصفات الخاصة بالقوارب لن يطرأ عليها أي تغيير في الوقت الحالي، وكذلك اللوائح والشروط الخاصة بالمنافسات»، مبيناً أن هنالك العديد من الأفكار ستتم مناقشتها في الفترة المقبلة، ومن ثم العمل على تنفيذها في الموسم المقبل 2024-2025.

• الموسم الجاري يشمل ثلاث محطات ضمن فئة «قوارب التجديف المحلية 30 قدماً».