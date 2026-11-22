تتنوع وسائل النقل البحري في دبي، مثل السفن والقوارب التقليدية والعبّارات، كما تُستخدم المراكب لنقل البضائع والركاب بين المناطق المختلفة، لكن دبي حافظت أيضاً على تراثها البحري كجزء من تاريخها ومعالمها التي على الرغم من تطور وسائل النقل الحديثة ظلت علامة تربط بين الماضي والحاضر، وبين دبي الحديثة، كمدينة عالمية تضم الأبراج الشاهقة والموانئ الحديثة والمشاريع العمرانية الضخمة، ودبي التي تظل تشير بالعرفان والامتنان إلى ماضيها الأصيل.