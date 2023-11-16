خورفكان يعزّز صدارته لدوري الصالات

حقق خورفكان، أول من أمس، فوزاً ثميناً على ضيفه مليحة بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري كرة قدم الصالات، ليصبح رصيد خورفكان 17 نقطة في المركز الأول، متفوقاً على أقرب منافسيه البطائح (11 نقطة) والحمرية (10 نقاط).

سجل أهداف خورفكان كل من عبدالله الحوسني (هدفين)، وأحمد الحمادي وخالد النقبي وخالد الحمادي، بينما سجل هدف مليحة سند علي، وتجمد رصيد مليحة عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي مباراة ثانية، تعادل الحمرية بملعبه مع البطائح 1-1، إذ سجل للأول خالد المهري، وللبطائح عبدالله الفلاسي، وفي قمة الجولة الحالية، تعادل اتحاد كلباء بملعبه مع دبا الحصن 1-1، وسجل هدف النمور حمد الزعابي، ولدبا الحصن عبدالله النعيمي.