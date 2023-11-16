3 مباريات في إياب «تمهيدي» دوري السلة

تنطلق في السابعة والنصف، مساء اليوم، مرحلة الإياب للدور التمهيدي من بطولة الدوري العام لكرة السلة، بإقامة ثلاث مباريات، يلتقي في الأولى النصر المتصدر بـ«العلامة الكاملة» الوحدة، في لقاء يقام على صالة نادي الجزيرة، على أن يحلّ الظفرة ضيفاً على حامل اللقب شباب الأهلي، ويستضيف البطائح فريق الوصل.

ويتطلع النصر أمام الوحدة للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وخطف انتصاره السابع على التوالي، الذي يضمن له البقاء في الصدارة والارتقاء إلى رصيد 14 نقطة، إلا أن مهمة «العميد» تصطدم بطموحات مشروعة للوحدة صاحب المركز السادس برصيد سبع نقاط، لرد اعتبار خسارته ذهاباً أمام النصر بواقع (77-106).

بدروه، ينشد شباب الأهلي أمام الظفرة العودة إلى سكة الانتصارات، بعد تعرّضه للخسارة الوحيدة في مباراته الأخيرة التي جاءت أمام النصر (76-82)، في هزيمة أدت إلى تخلي «فرسان دبي» عن الصدارة لمصلحة «العميد»، وتبدو حظوظ شباب الأهلي قوية في تكرار فوزهم العريض على الظفرة ذهاباً أكتوبر الماضي بواقع (108-52)، في ظل الفوارق الفنية بين الفريقين، خصوصاً على صعيد المحترفين الأجانب.

ويستند البطائح صاحب المركز الخامس برصيد ثماني نقاط، إلى عاملي الأرض والجمهور، في رد اعتبار خسارته أمام الوصل ذهاباً (78-91)، خصوصاً أن فوز البطائح في موقعة الإياب ستأهله لانتزاع المركز الرابع الذي يحتله حالياً الوصل برصيد تسع نقاط.