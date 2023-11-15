مدرب نيبال: بينتو أفضل مدرب في تاريخ البرتغال بعد مورينيو

قال مدرب منتخب نيبال الإيطالي فينسنيزو البرتو إن منتخبه حضر إلى الإمارات وهو في كامل الجاهزية لمواجهة منتخب الإمارات، معتبرا أنه من خلال الأرقام فإن منتخب الإمارات يعد من أفضل المنتخبات الموجودة حالياً في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لكأس في آسيا حاليا لكن في نفس الوقت فإنه يعتبر أن لديه منتخب متطور جدا و طموح، واصفا مدرب منتخب الإمارات البرتغالي باولوبينتو بإنه أفضل مدرب في تاريخ الكرة البرتغالية بعد مواطنه البرتغالي المدرب جوزيه مورينيو.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة". لاعبو منتخب نيبال متحمسون جدا".