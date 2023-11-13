الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام تختتم دورة "المستوى الفني الثاني"

اختتمت اليوم الإثنين في دبي فعاليات دورة المستوى الفني الثاني لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية والتي نظمتها أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية بمشاركة فاعلة للمدربين والإداريين الرياضيين ترأسها رئيس الاكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد والمحاضر الدولي سلطان العتبي والدكتورة المختصة في طب النفس الرياضي السورية ماريا عازر والمحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم.

وشهدت دورة المستوى الفني محاضرات ركزت على أهمية التغذية الرياضية من أجل إعداد بدني متكامل ومحاضرة حول أهمية علم النفس الرياضي في استدامة واستكشاف المواهب الرياضية وتطويرها.

بدوره، قال المهندس وليد عبد الكريم في تصريح صحافي: "ساهمت دورات الأكاديمية التثقيفية والتوعوية بخفض نسبة الاصابات الرياضية التي كانت تحدث بسبب التدريب غير السليم الذي لا يتفق مع المواصفات العالمية بنسبة تقديرية نحو 60% وهي محصلة مهمة لذلك نشجع على أن يكون للرياضي خلفية علمية برياضته وخصوصا في بناء الاجسام واللياقة البدنية".