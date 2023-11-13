شباب الأهلي يدشن دوري اليد بالفوز على دبا الحصن

دشن شباب الأهلي مشواره في دوري كرة اليد بانتصار مستحق على ضيفه دبا الحصن بأربعة أهداف وبنتيجة (28-24)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في ختام الجولة الافتتاحية من ذهاب الدور التمهيدي.

وعانى شباب الأهلي للخروج بنتيجة التعادل أمام دبا الحصن مع نهاية الشوط الأول بواقع (11-11)، قبل أن يتمكن في الحصول على الأفضلية المطلوبة خلال مجريات الشوط الثاني وحسم النتيجة لمصلحته (28-24).

وتشهد النسخة الجديدة تغييرات في نظام المسابقة، بحيث تخوض الفرق الثمانية المنافسة على اللقب، 56 مباراة في الدور التمهيدي المقام من مرحلتي ذهاب وإياب، تسفر نتائجه عن تحديد المراكز الأربعة الأولى المتأهلة إلى نصف النهائي، المقام بدوره من مواجهتي ذهاب وإياب في 29 مارس و20 أبريل من العام المقبل، يتحدد على إثرها هوية طرفي المباراة النهائية في 28 أبريل 2024.