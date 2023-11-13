هيئة الإمارات لسباق الخيل توزّع جوائز النسخة الثانية للحفل السنوي

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن الفائزين بألقاب النسخة الثانية من حفل الجوائز السنوية، أمس، في متحف المستقبل بدبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل.

حضر الحفل المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل محمد سعيد الشحي، والمدير العام لنادي دبي للفروسية اللواء محمد عيسى العظب، ومدير عام مضمار جبل علي محمد الأحمد، إذ قاموا بتكريم الشخصيات البارزة التي تميزت الموسم الماضي في السباقات التي أقيمت في مضامير الدولة كافة.

وحصل خالد خليفة النابودة على جائزة أفضل مالك، بينما نال دووج واتسون لقب أفضل مدرب، وتاغ أوشي على لقب أفضل فارس.

وفي فئة النجم الصاعد تم اختيار المتألق سلطان الجهوري، وفاز حمد علي المرر بلقب أفضل مدرب محلي، ونال خالد المهيري لقب الشخصية الإعلامية في الموسم، وفاز سام هيتشكوك بجائزة أفضل أداء، وتم منح مارسلينو لقب أفضل فارس متدرب، أما أفضل فحل عربي في الموسم حصل عليها «إيه إف البحر» المملوك لخالد النابودة.