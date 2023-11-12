فوز مليحة والعين في انطلاق دوري اليد
حقق فريقا مليحة والعين، أول من أمس، انتصارين مستحقين في افتتاح النسخة الـ47 من دوري كرة اليد، عقب فوز مليحة على ضيفه النصر بنتيجة (31-29)، والعين خارج دياره على الوصل (24-22)، وذلك ضمن الجولة الأولى من ذهاب الدور التمهيدي.
وعرف مليحة كيفية إنهاء الشوط الأول متقدماً على النصر بفارق ثلاثة أهداف (14-11)، ما جعله يحافظ على تقدمه طوال مجريات الشوط الثاني، والخروج فائزاً بواقع (31-29). وعانى العين لإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدفين على الوصل (13-11)، والحفاظ على الفارق خلال الشوط الثاني، وحسم المباراة لمصلحته (24-22).
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