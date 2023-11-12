«جامعة الإمارات» يحرز لقب دوري الشطرنج في العين

توّج فريق «جامعة الإمارات» بلقب دوري الفرق للشطرنج، الذي أقيم ضمن فعاليات بطولات جامعات مدينة العين، ونظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وحلت كليات التقنية العليا (HCT) في المركز الثاني بخمس نقاط، في حين جاء فريق «العين بويز» في المركز الثالث برصيد نقطتين.

أقيمت البطولة في مقر جامعة الإمارات بالعين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وجامعة الإمارات، لتشجيع الروح الرياضية وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الطلاب.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عبدالله الراشدي، في تصريح صحافي: «هذه البطولات تمثل فرصة للتواصل والتفاعل بين الجامعات، وتعزيز التنمية الشخصية للطلاب، كما أنها قد تكون فرصة لاكتشاف المواهب». وأضاف أن «تنظيم البطولة تحت إشراف النادي يعكس التزامه بتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية بين فئات المجتمع المختلفة».

في المقابل، أعرب مشرف الأنشطة الرياضية بجامعة الإمارات، إبراهيم مختار أحمد، عن مدى سعادته بالإقبال الكبير للطلاب في جميع الأنشطة، وفي مقدمتها الشطرنج، كما أثنى على الدعم والعلاقة طويلة المدى التي تربطهم بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.