كريسبو يقود العين بفكر «الكوفيرتشانو»

واصل مدرب العين الجديد، الأرجنتيني هيرنان كريسبو اجتماعاته الهاتفية مع إدارة نادي العين للتحضير لولايته بصورة مبكرة، خصوصاً أن الوافد الجديد لديه فلسفة مختلفة كلياً مقارنة بالهولندي ألفريد شرودر، إذ إنه خريج مدرسة التدريب الإيطالية المعروفة بـ«الكوفيرتشانو» التي خرجت عباقرة المدربين على غرار ماوريسيو ساري وماسيمليانو اليغري وأنطونيو كونتي وروبيرتو مانشيني، في وقت يصبح فيه الوافد الجديد المدرب رقم 52 في تاريخ النادي وثالث أرجنتيني.

و«الكوفيرتشانو» هي مدرسة الحكمة والمعرفة في كرة القدم الإيطالية التي يحلم معظم اللاعبين في ارتيادها بعد الاعتزال، من أجل نيل علوم التدريب على أيدي مدربين أمثال أزيليو فيشيدي وأريجو ساكي وماسيمو دراجو الذين ينشرون الحكمة والعلم والفن في عالم التدريب.

وخلال فترة الدراسة يتدرب مدربو المستقبل ليس فقط على كيفية تحقيق نتيجة الفوز وإنما على تحليل أداء كل مباراة، إذ تمثل النتيجة مجرد رقم أو محصلة، ولكن يجب على المدرب أن يكون كذلك مدركاً لكل ما يحدث في أرضية الملعب على مدار الـ90 دقيقة والزمن الإضافي حتى يكون قادراً على تحقيق أهدافه بحكمة وعبقرية.

وبالنسبة لمدرب فريق العين الجديد فقد حصل على فرصة ذهبية خلال فترته في «الكوفيرتشانو»، إذ رافق مدربين كباراً مثل الإيطالي كارلو أنشيلوتي والبرتغالي جوزيه مورينيو ومواطنه الأرجنتيني دييغو سيميوني، وقد شكلت هذه الفترة وجدان المدرب الذي أصبح جاهزاً لتطبيق العلوم التي اكتسبها على أرض الواقع.

فلسفة كريسبو تدريبية قائمة على تحويل عقلية الفريق لتكون أكثر شراسة في المباريات، وأن يحرص كل اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم وفي الوقت نفسه عدم نسيان الاستمتاع، كما يوصف المدرب بأنه يحترم كرة القدم ويقدر اللاعبين والجمهور، بينما يعتمد في وصفته لإحراز الألقاب على الحضور الذهني للاعبين وتوافر نجوم في الفريق إلى جانب بعض من الحظ.

ويعتمد المدرب الذي لعب في مركز المهاجم مع المنتخب الأرجنتيني لأندية ريفربليت الأرجنتيني، وإنتر وميلان وجنوى في إيطاليا، وتشلسي الإنجليزي، الرسم التكتيكي 4-2-3-1 وهي الطريقة التي تتناسب وفريق العين بالأدوات الحالية التي يمتلكها، والتي يتوقع أن تضاعف من النزعة الهجومية الحالية للفريق الذي سجل حتى الآن 41 هدفاً في 14 مباراة بجميع المسابقات.

وكانت شركة العين لكرة القدم أعلنت من خلال حساب النادي الرسمي في «إكس»، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لخلافة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، الذي تم فك الارتباط معه بالتراضي، بصورة مفاجئة.

ولا يملك كريسبو معرفة كافية بكرة القدم الإماراتية إذ ستكون تجربته الأولى، لكن لديه في المقابل خبرة في المنطقة الخليجية، إذ قاد الدحيل القطري الموسم الماضي وحقق معه الثلاثية «الدوري وكأس قطر وكأس مسابقة أورويد» قبل أن يرحل عن النادي منتصف الشهر الماضي، بينما فاز مع ديفنسا خوستيكا الأرجنتيني بلقب «سود أمريكانا»، ومع ساو باولو البرازيلي كأس باوليستا.

وسيقع على عاتق الأرجنتيني التعامل مع التركة التي خلفها سلفه ألفريد شرودر، خصوصاً في إعادة الثقة إلى بعض العناصر التي كان الهولندي قد أخرجهم من خياراته بصورة كاملة، على غرار مواطنه الأرجنتيني ماتياس بلاسيوس والروماني عمير اتزيلي.

وسيبدأ المدرب الجديد مشواره مع العين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، إذ ينتظر أن يخوض «الزعيم» تجربة ودية للمحافظة على لياقة اللاعبين غير الدوليين في مستويات عالية، على أن تكون مواجهة شباب الأهلي ضمن الجولة الثامنة 24 الجاري أول اختبار رسمي للمدرب مع «الزعيم».

• المدرب الـ 52 في تاريخ النادي وثالث أرجنتيني يدرّب «الزعيم».