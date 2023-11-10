93 خيلاً تتنافس على ألقاب موسم مضمار «ميدان» العالمي

يدشّن مضمار ميدان العالمي، اليوم، موسم سباقاته الجديد 2023-2024، في حفل يتضمن ثمانية أشواط متنوعة، يتنافس على ألقابها 93 من خيرة الجياد المحلية والدولية، ترعاها «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز يبلغ 1.4 مليون درهم.

وتتضمن الأمسية الأولى شوطاً مخصصاً للجياد العربية الأصيلة من فئة «التكافؤ»، يقابلها سبعة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، تقام جميعها على المسارات الترابية لمضمار «ميدان»، بما فيها الشوطان الخامس والسادس، الرئيسان في الحفل، ويحملان اسم «طيران الإمارات»، بإجمالي جوائز لكل منهما يبلغ 210 آلاف درهم، وإنما على مسافتين مختلفتين.

وتفتتح الخيول العربية الأصيلة أمسية السباق في شوط يمتد لمسافة 1400 متر رملي، اجتذب 16 خيلاً، يبرز منها «مجدي» بشعار «ياس للسباقات»، وبإشراف المدرب آريك ليمارتنيل، الذي اختتم موسمه الماضي بفوز في مضمار العين، بجانب الجواد «أيه إف رامي» المملوك لخالد النابودة، وإشراف المدرب أرنست أورتيل، الفائز على مضمار أبوظبي، وسبق له أن حل في المركز الثالث على المضمار ذاته والمسافة نفسها.

وتواصل الإثارة طريقها نحو أول الأشواط الرئيسة المخصص لمسافة الميل (1600 متر)، ويدفع خلاله المدرب مايكل كوستا بالثنائي «بشوش» و«سيوف»، المملوكين لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في ظهور أول لـ«بشوش» في الإمارات، بعد تحقيقه انتصارين في بريطانيا، وعودة جديدة لـ«سيوف» إلى «ميدان»، بعد تسجيله انتصاراً الموسم الماضي على المضمار ذاته، وإنما في سباق اقتصر على مسافة 1400 متر.

ويدخل دائرة المنافسة الجواد «داون أون دا بايو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب سالم بن غدير، بعدما أثبت الجواد، البالغ من العمر ست سنوات، جدارته الموسم الماضي على المسارات الرملية، في مضماري «جبل علي» و«ميدان».

ويشهد ثاني الأشواط الرئيسة، المخصص لخيول السرعة لمسافة 1200 متر، مشاركة 11 خيلاً، أحرزت سابقاً نتائج قوية على مختلف المضامير الدولية، يتقدمها «ليدنغ سبيريت»، المملوك لـ«تتاش غولد للسباقات»، بإشراف المدرب بوبات سيمار، الطامح لإضافة انتصاره الأول على المسارات الرملية لمضمار «ميدان»، بعد تألقه سابقاً على المضمار ذاته، وإنما على المسارات العشبية.

كما ينافس على اللقب الجواد «موثوق»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، الفائز في مشاركته الوحيدة على مضمار «جبل علي»، والجواد «ماجيك بيتيشن» لمحمد السبوسي، وإشراف المدرب الوطني أحمد بن حرمش، الفائز سابقاً على المضمار نفسه والمسافة نفسها.

• 1.4 مليون درهم إجمالي جوائز موسم مضمار «ميدان» العالمي.

«وايلد هركين» يرفع شعار غودولفين في الشوط الثالث

يسرج المدرب الوطني سعيد بن سرور الجواد «وايلد هركين» بشعار «غودولفين»، في مشاركة هي الأولى محلياً للجواد البالغ من العمر خمس سنوات، حين يطلب لقب الشوط الثالث المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر رملي.

وتصطدم المهمة الأولى لـ«وايلد هركين» بوجود العديد من الجياد التي حققت نتائج لافتة على مضامير الدولة، يبرز منها «بيرفكت بالانس» المملوك لـ«ديزرت روز للسباقات»، وبإشراف المدرب بوبات سيمار، القادم من انتصار قوي نهاية الشهر الماضي على مضمار الشارقة.

