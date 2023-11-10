عبدالله علي: نقلة نوعية في «تايكواندو كلباء»

أكد مشرف الألعاب الفردية في نادي اتحاد كلباء، عبدالله علي مراد، أن النادي حقق نقلة نوعية في رياضة التايكواندو مطلع الموسم الحالي، من خلال تقديم أبطال في النسخة الماضية لبطولة الإمارات المفتوحة، التي أحرز فيها كأس المركز الأول للناشئات، وكأس المركز الثالث للأشبال، و21 ميدالية ملوّنة (خمس ذهبيات ومثلها فضيات و11 برونزية).

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة أفرزت عدداً من المواهب الشابة من المواطنين، خصوصاً أنها شهدت منافسات بين 14 نادياً في الدولة».