"السوبر الإماراتي - البحريني" لكرة اليد في الثاني من ديسمبر المقبل

أعلن اتحاد كرة اليد الإماراتي، عن تحديد موعد النسخة السادسة من كأس "السوبر الإماراتي - البحريني" في الثاني من ديسمبر المقبل، ويجمع النجمة البحريني مع صاحب الضيافة فريق الشارقة. وجاء تأهل الفريقان إلى "سوبر 2023"، بتتويجهما بلقبي السوبر المحلية، بعد أن حقق "الملك" لقب "السوبر الإماراتي" منتصف سبتمبر الماضي بالفوز على شباب الأهلي (25-24)، قبل أن يتمكن النجمة مساء الجمعة الماضي في الفوز بـ"السوبر البحريني" على حساب فريق الشباب بواقع (23-21).

وستكون المواجهة المقبلة بين الشارقة والنجمة الرابعة، بعد أن فاز الفريق البحريني بثلاثة ألقاب أمام الشارقة (2018 و2021 و2022)، بينما فاز الشارقة بلقب النسخة الثالثة 2019 على حساب باربار البحريني..