الاتحاد البحريني: لائحة «خليجي 27» تمنح الأمانة صلاحية التحرك في قضية مادبو

أصدر الاتحاد البحريني لكرة القدم بياناً جديداً بشأن قضية مشاركة لاعب المنتخب القطري عاصم مادبو في مباراة البحرين وقطر ضمن منافسات «خليجي 27»، مطالباً الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم بـ«الإحالة الذاتية» للقضية، وفقاً لما تنص عليه لائحة الانضباط والاستئناف.

وذكر الاتحاد البحريني في بيانه أن الفقرة (7) من المادة (19) من لائحة الانضباط والاستئناف للاتحاد الخليجي لكرة القدم تنص على اختصاص الأمانة العامة بالإحالة الذاتية للمخالفات التي لم ينتبه إليها مسؤولو المباراة، فيما تؤكد الفقرة (8) أن عدم الإحالة خلال المدة المحددة لا يوجب البطلان.

وأوضح أن اللائحة لم تجعل تحريك المخالفة رهناً بتقديم احتجاج فقط، وإنما منحت الأمانة العامة سلطة مستقلة لإحالتها متى تكشفت لها، مشيراً إلى أن قانونية مشاركة عاصم مادبو أصبحت معلومة للأمانة العامة بعد تقديم الاحتجاج بشأن مشاركته في المباراة.

وأضاف الاتحاد البحريني أن الفقرة (4) من المادة (55) من اللائحة تعتبر إشراك لاعب غير مؤهل مخالفة تستوجب اعتبار منتخبه خاسراً بنتيجة 3-صفر.

وأكد الاتحاد البحريني أن سلطة الأمانة العامة في الإحالة الذاتية تهدف إلى معالجة المسائل الجوهرية المؤثرة على صحة المباريات، وعدم ترك مثل هذه المخالفات رهناً بمبادرة المنتخبات أو الأطراف المتضررة.