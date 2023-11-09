الإيطالي دورجاتي يقترب من لقب بطولة «هايك آند فلاي»

اقترب الإيطالي آرون دورجاتي من حسم لقب بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية للقفز بالمظلات، بعد الفوز بلقب المرحلة الرابعة التي أقيمت في الشارقة، بينما حل الأسترالي دام اوبريتور ثانياً، والفرنسي دامين لاكازا ثالثاً. وفاز دورجاتي حتى الآن بثلاث مراحل.

وعلى صعيد الطيارين الهواة، واصل الإيراني محسن المنصوري تصدره للمنافسات، بعدما فاز بالجولة الرابعة، واحتل الجنوب إفريقي بن هدسون المركز الثاني، تبعه في المركز الثالث اللبناني ميلود ضو.

وشهد ختام هذه المرحلة، الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، نصر حمودة النيادي، والعديد من المسؤولين.