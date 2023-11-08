النصر يلحق الهزيمة الأولى بـ "سلة شباب الأهلي" في الدوري

ألحق فريق السلة بنادي النصر الهزيمة الأولى بمنافسه شباب الأهلي في بطولة الدوري العام للموسم الحالي، عقب فوز "العميد" بفارق ستة نقاط وبنتيجة (82-76) في مباراة جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، لحساب الجولة السادسة وما قبل الختامية من منافسات ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.

كما شهدت الجولة تحقيق الشارقة لانتصارٍ عريض على ضيفه الوحدة بنتيجة (106-65)، ومواصلة ابتسام الأرض بوجه أصحابها بفوز الوصل على الظفرة (111-67).

وحافظ شباب الأهلي رغم الخسارة على صدارة الترتيب العام برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف، مع العلم أن الأخير لعب مباراة أقل وفقاً لنظام البطولة لمرحلة الراحة الإجبارية التي جاءت بالجولة الثالثة، ما يمنحه الفرصة في الجولة المقبلة الأحد المقبل في ختام التمهيدي، لانتزاع صدارة الترتيب العام في جولة ستشهد خضوع شباب الأهلي الذي أنهي مبارياته لمرحلة الراحة.

وتقدم الشارقة بفوزه إلى المركز الثالث في الترتيب العام برصيد ثمانية نقاط، بفارق النقطة عن البطائح والوصل المتشاركين المركز الرابع ورصيد السبعة نقاط لكل منهما، وليحافظ الوحدة على مركزه السادس برصيد ستة نقاط، وليقبع الظفرة في المركز السابع والأخير برصيد خمسة نقاط.

وعرف النصر كيفية إلحاق الهزيمة بمضيفه شباب الأهلي، بنيل لاعبي "العميد" الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع (22-14 و17-16)، فيما فرط شباب الأهلي بفرصة العودة بنتيجة المباراة رغم نيله الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (28-25)، بعد ان انتهى الربع الرابع بنتيجة التعادل (18-18)