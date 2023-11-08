العين يعلن التوصل إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني كريسبو

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم اليوم عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو لخلافة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، الذي تم فك الارتباط معه بالتراضي أمس بصورة مفاجئة. وقال نادي العين في بيان صحافي إن "الزعيم توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، والذي من المقرر أن يصل الدولة خلال الايام القادمة لاستكمال اجراءات تعاقده مع نادي العين وتولي مهمة تدريب الفريق الأول رسمياً".

ولدى كريسبو خبرة في المنطقة الخليجية، اذ قاد الدحيل القطري الموسم الماضي، ورحل عنه منتصف الشهر الماضي. وسبق لكريسبو أن لعب لمنتخب الأرجنتين، ولنادي ريفربليت الأرجنتيني، وأندية إنتر وميلان وجنوى في إيطاليا، وتشلسي الإنجليزي. وتولى كريسبو على المستوى التدريبي، قيادة ساوباولو البرازيلي وديفنسا خوستيكا الذي قاده للتتويج بلقب كاس سود أمريكانا، كما خاض العام الماضي موسماً استثنائياً مع الدحيل القطري حصد فيه الثلاثية.