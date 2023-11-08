فوز خورفكان والبطائح والحمرية في دوري الصالات

حقق فريق خورفكان فوزا مهما على ضيفه كلباء باربعة اهداف مقابل لاشيء ضمن الجولة السادسة لدوري كرة قدم الصالات والتي اقيمت امس، ليتمكن خورفكان من الحفاظ على الصدارة برصيد 14 نقطة، بينما تراجع كلباء للمركز الخامس برصيد 7 نقاط.

واستعاد البطائح المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد ان فاز على دبا الحصن بثلاثة اهداف لهدف واحد، ليتراجع دبا الحصن إلى المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

وفاز الحمرية على مليحة بهدفين لهدف، وبذلك يصعد الحمرية للمركز الثالث برصيد 9 نقاط ومليحة اخيرا بنقطة واحدة.