العين يتأهل من الرياض بالعلامة «الآسيوية» الكاملة

تأهل العين إلى الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الـ10 في تاريخ مشاركاته الـ17 في المسابقة القارية، وذلك إثر فوزه المثير على مضيفه الفيحاء السعودي 3-2، أمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى.

وحسم «الزعيم» بالانتصار صدارة المجموعة رسمياً، بعد أن حصد العلامة الكاملة 12 نقطة في أربع جولات، بالتالي لن تتأثر صدارته بما قد تسفر عنه نتيجة المباراتين المتبقيتين له أمام باختاكور الأوزبكي في استاد هزاع بن زايد، وفي مواجهة آهال التركماني خارج قواعده، إذ سيخوضها كتحصيل حاصل.

وقدم «الزعيم» الذي أصبح أول الأندية المتأهلة من منطقة الغرب أداءً متوازناً بين الدفاع والهجوم استغل لاعبوه أنصاف الفرص ونجحوا في تحقيق مبتغاه بحسم اللقاء لمصلحتهم، فيما تجمّد رصيد أصحاب الأرض عند ثلاث نقاط، في حين تقدم باختاكور الأوزبكي إلى المركز الثاني برصيد أربع نقاط عقب تعادله 1-1 مع آهال التركماني، الذي تقدم بدوره إلى المركز الثالث بالعدد نفسه من النقاط.

وعلى عكس مجريات المباراة التي كان فيها أصحاب الأرض الطرف الأفضل، إلا أن العين استطاع أن يهز الشباك أولاً بواسطة هدافه الدولي التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 29، بعد أن غيّر بكعب قدمه اتجاه تسديدة زميله إيريك جورجنيتس لتستقر في أقصى الزاوية اليمنى لحارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش.

وبدّل الهدف العيناوي من معطيات المباراة لمصلحته بشكل واضح، إذ بسط «الزعيم» سيطرته على مجريات اللقاء ومنحه ذلك فرصة تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 40، حينما أرسل الدولي المغربي سفيان رحيمي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها لابا كودجو من أول لمسة في الشباك.

ومع انطلاقة الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 53 قلص أصحاب الأرض النتيجة بواسطة النيجيري أنتوني نواكايمي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن المغربي سفيان رحيمي رد عليه بتسجيل الهدف العيناوي الثالث في المباراة في الدقيقة 64 بعد انفراده بحارس مرمى الضيوف، فيما عاد الضيوف وسجلوا هدفهم الثاني في الدقيقة 6+90 بواسطة مهند القيضي الذي انتهت عليه المباراة.

• «الزعيم» في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الـ10.

• 12 نقطة جمعها العين في «دوري الأبطال» بفوزه في أربع جولات.