«ويذاوت إيه فايت» يهدي الإمارات «كأس ملبورن» للخيول

توج الجواد «ويذاوت إيه فايت» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدربين أنثوني وسام فريدمان، بطلاً في سباق «كأس ملبورن» المخصص لخيول الفئة الأولى لمسافة 3200 متر عشبي، وجرى أمس، في نسخته الـ163 على مضمار «فلمينغون» الأسترالي العريق.

وأهدى الجواد «ويذاوت إيه فايت» ملاك الإمارات، الانتصار الرابع تاريخياً في كأس ملبورن، بعد تتويج كل من الجوادين «الطلق» و«جيون» بشعار «شادويل» في نسختي 1986 و1994، متبوعين بلقب تاريخي أول لفريق «غودولفين» العالمي الذي جاء في نسخة 2018 مع الجواد «كروس كاونتر».

كما أضاف «ويذاوت إيه فايت» الانتصار الثاني على التوالي في سباقات الفئة الأولى، بعد تتويجه 21 أكتوبر الماضي بلقب سباق «كولفيلد كب» على مضمار «كولفيلد بارك» الأسترالي لمسافة 2400 متر عشبي.

واستطاع الفارس مارك زهرة قيادة الجواد «ويذاوت إيه فايت» تعويض الانطلاقة البطيئة من البوابة 16، واللحاق سريعاً بركب خيول المقدمة، والحفاظ على قدراته طيلة المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان له عند دخول المنعطف الأخير، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة في 200 متر الأخيرة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ 3.18.37 دقائق، بفارق 2.5 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «سولكومب»، بإشراف المدرب كريس والت، وقيادة الفارس جواو موريرا، وحل ثالثاً الجواد الفرنسي «شيراز»، بقيادة الفارس بو ميرتنز، وإشراف المدرب كريس والت.

وعلق الفارس زهرة على الانتصار المستحق للجواد «ويذاوت إيه فايت» بقوله في تصريحات صحافية عقب انتهاء السباق: «كان أمراً لا يصدق بمنحي الثقة لقيادة الجواد (ويذاوت إيه فايت) الذي منحني الفوز، كان أداؤه هادئاً ورائعاً قبل أن يظهر قدراته التحملية في المراحل الحاسمة».

وأوضح: «رغم التموضع الصعب منتصف السباق ضمن كوكبة من الجياد المنافسة، إلا أن استجابة (ويذاوت إيه فايت) كانت رائعة وهادئة في اتخاذ مسار نظيف نسبياً للخروج من الازدحام عند المنعطف الأخير، ومن ثم شق الطريق نحو الصدارة».