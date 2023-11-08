هيرنغر يُنهي سيطرة الإيطالي آرون على «هايك آند فلاي»

انتزع السويسري، نيكولا هيرنغر، لقب الجولة الثالثة من بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 40 طياراً من 18 دولة، التي جرت عروضها أول من أمس، في جبل جيس برأس الخيمة.

واستطاع الطيار السويسري، أن يُنهي سيطرة الإيطالي، آرون دورجاتي، الذي تفوق في الجولتين الأولى والثانية ونال لقبهما، ليحل في المركز الثالث في تلك الجولة خلف الفرنسي، ديميان لاكاز، الذي جاء في المركز الثاني.

وعلى صعيد منافسات فئة الهواة، فقد واصل الطيار الإيراني محسن المنصوري تألقه محتلاً المركز الأول لينال الكأس الذهبية لهذه الجولة، بعد أن سبق وفاز بالجولة الماضية، وتلاه في المركز الثاني الطيار الجنوب إفريقي بن هود سون، بينما احتل اللبناني ميلو دوا المركز الثالث.

وشهدت البطولة مشاركة الطيار الإماراتي الواعد عبدالله ناصر الحمادي الذي سبقت له المشاركة في بطولة خاصة بالقفز الحر بالمظلات والباراموتور والكروس كانتري.

وعقب ختام الجولة الثالثة، قام الشيخ عمر بن صقر القاسمي، ومدير اللجنة المنظمة العليا نائب رئيس الاتحاد يوسف حسن الحمادي، والأمين العام محمد يوسف المازمي، ورئيس لجنة العلاقات العامة يوسف الشحي، بتتويج الفائزين.

وأشاد الشيخ عمر بن صقر القاسمي، بالتعاون المثمر والبناء بين رأس الخيمة واتحاد الإمارات للرياضات الجوية، معرباً عن سعادته بما حققته الجولتان الثانية والثالثة اللتان أقيمتا في جبل ينس وجبل جيس من نجاح تنظيمي وفني رفعي المستوى.

وقال في تصريحات صحافية: «سعداء بوجود هذه الكوكبة من الطيارين الهواة والمحترفين بإمارة رأس الخيمة، الذين قدموا عروضاً مبهرة استمتع بها المتابعون، ويُسعدنا استضافة المزيد من البطولات المتخصصة في هذا المجال في السنوات المقبلة».

وشهد حفل الختام عرضاً للطيار الإماراتي المحترف هزاع فزاع، كما قدمت الشابة السورية جودي نصري، عرضاً للحركات الأرضية في فنون الجمباز.