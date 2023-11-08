تجربتان وديتان ليد الشارقة في قطر استعداداً للآسيوية

غادرت أمس، بعثة فريق الشارقة لكرة اليد، متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى 14 الجاري، ويتضمن تجربتين وديتين، ضمن استعداداته لاستحقاق البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، في نسختها الـ26 في الكويت في الفترة بين 17 حتى 27 الجاري، بمشاركة 12 نادياً.

وضمت بعثة الشارقة إلى المعسكر في قطر، 34 فرداً، ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية في النادي محمد عبيد الحصان.

ويخضع الشارقة في معسكره، لتدريبات صباحية ومسائية، بجانب خوض تجربتين وديتين أمام أندية المقدمة في قطر، الأولى في 12 من هذا الشهر مع فريق الغرافة، والثانية لم يحدد هوية الفريق الآخر بعد، وذلك للوقوف على جاهزية العناصر كافة، خصوصاً اللاعبين الدوليين العائدين حديثاً من المشاركة مع المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس-2024، وأقيمت في قطر أكتوبر الماضي.