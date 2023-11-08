«العلامة الكاملة» تغري شباب الأهلي والنصر في قمة السلة

ينشد فريقا شباب الأهلي وضيفه النصر، في السابعة والنصف مساء اليوم، الحفاظ على سجلهما الخالي من الهزائم، في لقاء قمة يجمعهما لحساب الجولة السادسة وما قبل الختامية من مرحلة ذهاب الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام بكرة السلة، وتشهد في التوقيت ذاته، حلول الوحدة ضيفاً على الشارقة، واستضافة الوصل لفريق الظفرة.

ويتشارك شباب الأهلي والنصر، الطموح ذاته، في انتزاع فوزٍ يضمن لصاحبه المركز الأول في الترتيب العام بـ«العلامة الكاملة»، خصوصاً أنها المباراة الأخيرة لشباب الأهلي المتصدر حالياً برصيد 10 نقاط في ذهاب الدور التمهيدي قبل دخوله في الجولة المقبلة لمرحلة الراحة الإجبارية وفق نظام البطولة، والتي يقابلها دخول النصر الوصيف برصيد ثماني نقاط في المواجهة بمباراة أقل كونه خضع في الجولة الثالثة في 20 أكتوبر الماضي لمرحلة الراحة.

وتستند طموحات شباب الأهلي في القدرة على إنهاء ذهاب الدور التمهيدي بالصدارة على كوكبة من نجومه الدوليين، يتقدمهم الأشقاء، سعيد ومحمد مبارك، وأحمد وحامد عبداللطيف، وطلال سالم، ومن خلفهم الثنائي الأميركي المحترف نيكولاس مينراث وداني لويس، في مجموعة متجانسة أسهمت في منح «فرسان السلة» العلامة الكاملة والفوز بجميع مبارياته في التمهيدي، واستهلت 11 أكتوبر الماضي بانتصارٍ عريض على الطفرة (108-52)، متبوعة بأداء قوي للفوز على الوحدة في الجولة الثانية (117-79)، ومن ثم الفوز بالجولتين الثالثة والرابعة على الوصل والشارقة (95-84) و(95-93)، وآخرها الخميس الماضي على البطائح (88-67).

بدوره يعول النصر القادم من انتصارٍ مستحق على الشارقة في الجولة الماضية ((103-97)، وسبقها بالتغلب على كل من الوصل (86-75)، والبطائح (82-74)، والوحدة (106-77)، على مجموعة متجانسة بين عناصر الخبرة والدماء الشابة، يبرز منها الدوليان صالح سلطان، ومامادو انداي، والموهبتان الشابتان حسن عبدالله، وفيصل علي اللذان تألقا أخيراً مع المنتخب الوطني، ومن خلفهم المحترفان الأميركي مارفيل هاريس صاحب معدلات التسجيل المحترفة، والجزائري محمد حلاق الذي يخوض تجربته الأولى في الدوري الإماراتي.

وفي ثانية المباريات يدخل فريق الوحدة المنتشي في الجولة الماضية بانتصاره الأول على الظفرة (96-81)، لقاء الشارقة بطموح التقدم خطوة على سلم الترتيب، وفض الشراكة التي تجمعه مع الوصل برصيد خمس نقاط لكل منهما، يقابلها طموحات مشروعة لصاحب الضيافة الشارقة للعودة إلى سكة الانتصارات.