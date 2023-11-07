فوز الحمرية والجزيرة الحمراء في دوري الأولى

استعاد فريق الحمرية نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه مصفوت 2-1، ضمن الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى، أمس، ليصبح رصيده 10 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مصفوت عند ست نقاط في المركز الـ15، وأحرز هدفي الفائز السوري مارديك مرديكيان (48)، والفرنسي يوسف الجبلي (58)، بينما سجل لمصفوت الغامبي الفوسيني جاساما (26).

وسجل الجزيرة الحمراء انتصاره الثالث في الموسم الحالي بفوزه على ضيفه الفجيرة بهدف نظيف، سجله الأرجنتيني بريان فينوجيليو (70)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، والفجيرة ثماني نقاط في المركز الـ11. وتعادل التعاون على ملعبه مع يونايتد 1-1 ليصبح رصيده 13 نقطة في المركز الرابع، و11 لفريق يونايتد في المركز السابع، وسجل للتعاون البرازيلي الكسندر ميديريوس (76)، بينما سجل هدف يونايتد السنغالي بابي بكاري (29).

وتعادل العربي أمام ضيفه مسافي من دون أهداف في المباراة التي أقيمت بملعب العربي، ليصبح رصيد كل منهما تسع نقاط في المركزين الـ10 و11 على التوالي.