نادي أبوظبي ينظم أول بطولة دولية في السباحة ديسمبر المقبل

أكد سباح المنتخب الوطني السابق، ونائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية، سعيد الجسمي، أن النادي سينظم أول بطولة دولية له خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل، ويهدف من خلال ذلك إلى التواصل مع السباحين والأندية والأكاديميات من داخل الدولة

وخارجها. وكشف الجسمي أيضاً عن أن النادي سيعلن قريباً عن افتتاح فرع جديد له في منطقة الظفرة، لزيادة قاعدة المشاركين في السباحة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه النادي في العام الأول من التأسيس، ووضع خريطة الطريق لتكوين منتخبات وسباحين دوليين.

وقال الجسمي لـ«الإمارات اليوم» إن النادي يسعى لنشر رياضة السباحة في أبوظبي والعين، ودعم ممارسة النشاط البدني، وأضاف: «يأتي بعد ذلك تكوين فرق وصناعة جيل من الأبطال والفرق على منصات التتويج، وهو ما يدعم المنتخبات الوطنية، كما أن خطط النادي تهدف إلى التمثيل الأولمبي في المستقبل، حيث لدينا حالياً جهاز فني متعدد الجنسيات من المدربين والمدربات، ومدير فني عالمي يشرف على هذه المنظومة».

وشدد الجسمي على أن «نادي أبوظبي للرياضات المائية يعمل على تشكيل شبكة قوية من العلاقات مع الأكاديميات والأندية والقطاع الخاص في أبوظبي لتطوير الرياضة، وتحديداً السباحة، وتقديم الدعم اللازم لتلك المؤسسات، وكانت البداية من خلال تشكيل دوري (سويم فور لايف) الذي انطلق بداية العام الجاري، من دون أي رسوم، إضافة إلى تقديم جوائز لتشجيع أفراد المجتمع على النشاط الرياضي». وقال أيضاً إن النادي سيعلن خلال الفترة المقبلة عن ألعاب جديدة، وتقديم برامج مستدامة في سباحة الزعانف، والسباحة الإيقاعية والإنقاذ، كما سينظم معسكراً خارجياً في ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد مكانه لاحقاً.

• نادي أبوظبي للرياضات المائية ينظم معسكراً خارجياً الشهر المقبل.