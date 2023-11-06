فوز العروبة والظفرة والذيد في دوري «الهواة»

عزز فريق العروبة صدارته أمس لدوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه سيتي 2-1 ضمن الجولة الثامنة، ليصبح رصيد العروبة 22 نقطة، وتجمد رصيد سيتي عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير، وسجل هدفي العروبة البرازيلي ويسلي باتريك في الدقيقة (19)، ومهند خميس (35)، بينما سجل لسيتي الغاني بنيامين نانا (28). وتعادل دبا مع ضيفه «غلف إف سي» 2-2. وسجل لفريق «غلف إف سي» التشادي أنور سوسال (34)، والنيجيري ايوديكي ادينكا (82)، ولدبا الزيمبابوي تافادزوا دهليوابو (19)، والبرازيلي واندرسون مورا (90+5)، وبذلك أصبح رصيد دبا 12 نقطة، مقابل ثماني نقاط لـ«غلف إف سي».

وفاز الظفرة على الرمس بثلاثة أهداف لهدفين، ليصبح رصيد الظفرة 17 نقطة، ويصبح ثانياً، مقابل ثلاث نقاط للرمس في المركز الأخير. وسجل للظفرة الإنجليزي افوب (19)، ولاحج صالح (38)، والبرازيلي فارياس سيلفا (90+4)، بينما سجل للرمس البرازيلي لوكاس في الدقيقتين (8 و87). وفاز الذيد على «غلف يونايتد» بهدفين نظيفين، سجلهما محمد الحمادي (28)، وأحمد العفاد (62).