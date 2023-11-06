ثنائية لخيول «غودولفين» في ختام مهرجان «بريدرز كب» الأميركي

حققت جياد فريق «غودولفين» العالمي انتصارين مستحقين، في سباقات الفئة الأولى، جاءا في اليوم الثاني والختامي من مهرجان «بريدرز كب» الأميركي الشهير، الذي جرى فجر أمس على مضمار «سانتا أنيتا». واستطاع الجواد «كوديز ويش»، بإشراف المدرب وليام موت، وقيادة الفارس جونيور ألفاردو، كتابة التاريخ، بالانضمام إلى قائمة الجياد المتوجة مرتين على التوالي في سباق واحد ضمن المهرجان الأميركي العريق، بنجاحه في الاحتفاظ بلقبه في «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر رملي، متفوقاً على صاحب المركز الثاني الجواد «ناشونال تريجر»، بإشراف المدرب الأميركي الشهير بوب بافرت، وقيادة الفارس فلافين برات، وحل ثالثاً الجواد الأميركي «سكيبي لونغ ستوكينغ»، بإشراف المدرب صافي جوزيف جونير، وقيادة الفارس يايلور غافاليوني.

وجاء ثاني الانتصارات في سباق «بريدرز كب مايل»، حين تمكن «ماستر أوف ذا سيز»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، من انتزاع الفوز، والتفوق بفارق بسيط على صاحبة المركز الثاني المهرة «موج» لـ«غودولفين» أيضاً، بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، وقيادة الفارس أوشين ميرفي، وذهب المركز الثالث للجواد الأميركي «كازا كريد»، بإشراف المدرب وليام موت، وقيادة الفارس لويس سايز.