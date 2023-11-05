نادي أبوظبي يشارك للمرة الأولى في بطولة العرب لـ «سباحة الزعانف»

يشارك فريق نادي أبوظبي للرياضات المائية، ضمن فئة الكبار، في البطولة العربية الـ14 لـ«سباحة الزعانف»، التي تقام بمدينة شرم الشيخ في مصر، وبمشاركة سبع دول عربية، والتي انطلقت الخميس الماضي، وتختتم اليوم. وتُعدّ هذه المشاركة الأولى للنادي في هكذا بطولات نوعية للسباحة.

وتضم بعثة نادي أبوظبي كلاً من: صالح بخيت الدوسري، مدرب الفريق، والسباحين عبيد الجسمي، علي سبيت، وعلي أحمد الكعبي.

وقال رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية، حميد الهوتي، لـ«الإمارات اليوم»: «يشارك فريق النادي في البطولة بفئة (سباحي الماسترز)، وتهدف المشاركة إلى الاطلاع على أفضل التجارب العربية الناجحة في مجال السباحة بالزعانف والإنقاذ، والذي بدأنا بالفعل في التدرب عليه في الإمارات، في أول ظهور لهذا النوع من السباحة لدينا، ونهدف إلى تطوير الألعاب المائية من خلال توفير المزيد من الأنشطة المائية».

وأضاف: «هذه المشاركة تساعد في اعتماد قائمة أرقام وطنية جديدة للسباحة الإماراتية في مجال السباحة بالزعانف المزدوجة والسباحة بالزعانف المونو، من خلال مشاركة سباحي نادي أبوظبي، وهذا يعتبر أمراً إيجابياً لإيجاد حوافز دائمة للسباحين لتحطيم الأرقام القياسية الوطنية، ومقارنتها بالأرقام العربية والدولية بشكل دائم».

وتابع: «نبحث في النادي عن توسيع قاعدة المشاركين في كل الرياضات المائية، وستكون هناك خطة مدروسة للمشاركات الخارجية والداخلية، حيث يشارك فريق الزعانف في البطولة العربية، وفي الوقت نفسه يشارك فريق السباحة في كأس الإمارات التابعة لاتحاد السباحة، وهذا التنوع في المشاركات يهدف إلى اكتساب الخبرات لتطوير السباحة في النادي».

• البطولة العربية لـ«سباحة الزعانف» تختتم اليوم بشرم الشيخ في مصر.