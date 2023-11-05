«ريبلز رومانس» لـ «غودولفين» يطلب لقب «برايس فون بايرن» الألماني

يعود الجواد «ريبلز رومانس» المملوك لـ«غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى المضامير الألمانية، حين ينشد اليوم لقب سباق «برايس فون بايرن» للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى، ويجري على مضمار «ميونيخ» لمسافة 2400 متر عشبي. ويتطلع «ريبلز رومانس» إلى انتصاره الرابع بشكل عام، والثالث في سباقات الفئة الأولى الألمانية، بعد تحقيقه في كلتا زيارتيه السابقتين في 2022، لقبي «غروسر برايس فون برلين» على مضمار «هوباغارتن»، و«برايس فون يوروبا» على مضمار «كولن»، إضافة إلى تحقيقه في شهر نوفمبر من عام 2022 لقب «بريدرز كب تيرف» الأميركي الشهير. وقال مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، في تصريح صحافي: «بصورة عامة الجواد في حالة ممتازة، وفي حال تمكن من استعادة المستوى الذي قدمه في 2022، سيكون من الصعب التغلب عليه في (برايس فون بايرن)».

• «ريبلز رومانس» يسعى إلى الانتصار الرابع في سباقات الفئة الأولى.