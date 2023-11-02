الشارقة يتعاقد مع البحريني علي عيد استعداداً لـ «آسيوية اليد»

أعلنت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، التعاقد مع الدولي البحريني علي عيد، لتدعيم صفوف فريق اليد تحضيراً لمشاركته المقبلة في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، المقامة في الكويت من 17 إلى 27 الجاري، بمشاركة 12 نادياً. ويمتلك علي عيد سجلاً احترافياً مميزاً، إذ سبق له خوض تجربتين بالدوري السعودي مع مضر والهدى، وكذلك لعب في الدوري الإماراتي موسم 2020 مع النصر.

ويطمح الشارقة في البطولة القارية إلى تحقيق نتيجة أفضل من نسختي 2018 و2019، والتي نجح خلالها «الملك» في حصد البرونزية. ويلعب الشارقة في المجموعة الثانية بجوار القادسية المضيف، وساي الهندي، والعربي القطري، والجيش العراقي، وشباب صيدا اللبناني، على أن يدشن «الملك» أولى مبارياته بالبطولة أمام القادسية.